Le associazioni di tutela dei minori e delle famiglie incontrano i candidati alle regionali

Si terrà sabato 25 settembre alle ore 10,30 il webinar con i candidati alla carica di governatore della calabria durante il quale sarà proposta loro la adesione ad una carta d’impegno che riguarderà quattro punti, una legge regionale sulla famiglia, un piano regionale per l’infanzia e l’adolescenza, l’attivazione dell’osservatorio regionale sui minori, l’adesione al protocollo per il contrasto alla devianza promosso dagli uffici giudiziari e dalle camere minorili.Una vera e propria agenda di lavoro per Consiglio e Giunta regionale prodotta da un cartello variegato di ventisette associazioni che comprende organismi che operano a livello nazionale come Save The Children, Unicef, Libera, Forum associazioni familiari, Unione Camere Minorili, CSI Arci, assieme ad altre fortemente radicate nel territorio regionale. L’incontro sarà moderato da don Giacomo Panizza Comunità Progetto Sud e prevede interventi di Carla Sorgiovanni Referente regionale Save The Children e portavoce della rete “Con i Minori e le famiglie”, Claudio Venditti Referente regionale Forum associazioni familiari, Giuseppe Marino Coordinatore Regionale Camere Minorili, Patrizia Surace Consigliera nazionale Unicef Italia, Giorgio Porro CSI Calabria e Coordinamento educativo Cosenza, Luciano Squillaci Portavoce regionale Forum Terzo settore. Seguiranno le repliche di Amalia Bruni, Luigi De Magistris, Roberto Occhiuto, Mario Oliverio.

L’evento sarà trasmesso in diretta nella piattaforma:

https://us06web.zoom.us/j/82550873759