Imbalzano: “Asp dia risposte urgenti in tema di integrazione organico servizio veterinario”

da Covid 19, che ha fatto ridestinare ad altre attività alcune unità di personale sanitario del servizio ”, continua Pasquale Imbalzano.

“Rappresentato questo quadro di carenza di personale pari almeno a 19 unità, rispettivamente 7 medici veterinari per l’ambito di Palmi, 6 medici veterinari per l’ambito di Locri e ulteriori 6 medici veterinari per l’ambito di Reggio, quale conseguenza delle inevitabili quiescenze di personale determinatesi per raggiunti limiti di età, la via percorribile per tamponare tale gravi circostanze risiedono, innanzitutto, nell’assunzione immediata di almeno 12 unità di personale a tempo determinato per far fronte subitaneamente alla grave carenza .

Nonché , in via del tutto ineludibile, portare a compimento con solerzia amministrativa le procedure di reclutamento del personale che sono state già avviate anzitempo , ma che, per ragioni che sfuggono alla cognizione della moltitudine dei cittadini, non sono state pubblicate le graduatorie con successivo provvedimento di assegnazione di incarico e messa in servizio.

Non si esclude infatti che ogni ulteriore ritardo in un settore nevralgico come questo dell’ambito sanitario afferente alla controllo sulla sicurezza alimentare possa classificarsi come una perniciosa interruzione di pubblico servizio con intuibili conseguenze sul piano delle responsabilità, certamente da ascriversi alla stessa dirigenza dell’ ASP 5 di Reggio Calabria”, conclude Pasquale Imbalzano.