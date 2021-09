Il Maestro Gigliotti alla Scuola di Recitazione della Calabria

La Scuola di Recitazione della Calabria riprende le proprie attività con una new entry d’eccezione, si amplia sempre di più, infatti, il corpo docenti della Scuola e, a far parte della già nutrita squadra di docenti altamente qualificati, arriva proprio in questi giorni il grande Maestro Francesco Gigliotti, regista di fama internazionale.

Dopo essersi formato a Roma nell’ambito della ricerca drammaturgica degli anni Settanta, Gigliotti ha avuto modo di approfondire la metodologia sull’espressione corporea con allievi di J.L. Barrault, E. Decroux, J. Lecoq. Da grande esperto di maschere, movimenti coreografici e tecniche della Commedia dell’Arte, ricerca ed elabora soluzioni dinamiche innovative attinenti all’interpretazione dell’attore nel teatro contemporaneo.

Il suo lavoro, nel tempo, è stato molto apprezzato anche fuori dai confini nazionali: Austria, Inghilterra, Germania, Croazia, Armenia, Francia.

Ha diretto le Compagnie “Macchine di bosco” a Firenze e “Opera prima” a Latina. Negli ultimi 10 anni ha tenuto numerosi laboratori formativi per il Teatro Universitario Aenigma e diretto diverse produzioni di livello internazionale tra cui le ultime “Rugby, corpo a corpo. Ricordi e ritorni tra gioco e sogno di una vita”, ispirata al gioco del rugby e “La luna e i falò” di Cesare Pavese.

Un altro grande professionista, dunque, ad alzare sempre di più l’asticella dell’offerta formativa della Scuola di Recitazione della Calabria, la quale proprio in questo periodo ha avviato le Audizioni ufficiali per l’accesso al Triennio 2021-2024 che prenderà il via a novembre. Sarà infatti possibile sostenere l’audizione ogni sabato di settembre e ottobre prenotandosi attraverso il sito web www.scuolarecitazionecalabria.org o per telefono al 3711205781.