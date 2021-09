Il GAL Area Grecanica incontra il territorio

Al via i primi incontri territoriali organizzati dal GAL Area Grecanica per incontrare il territorio e presentare nel dettaglio i quattro bandi in pubblicazione finanziati dal PAL Area Grecanica nell’ambito del PSR Calabria 2014-2020 Misura 19 Approccio Leader, come preannunciato durante l’incontro pubblico del 6 settembre scorso, presso la Sala della Fondazione I.R.S.S.E.C. di Bova Marina.

Questa prima tornata di incontri tecnici zonali ne prevede tre, organizzati rispettivamente a Bagaladi, Bova e Brancaleone per facilitare la partecipazione di tutti gli interessati che vivono nel comune sede dell’incontro ma anche nei comuni limitrofi.

Questo il calendario degli incontri:

Mercoledì 15 settembre a Brancaleone presso la Biblioteca Comunale

Giovedì 16 settembre a Bova presso la Sala Consiliare

Lunedì 20 settembre a Bagaladi presso la Sala Consiliare

Ciascuna giornata sarà organizzata in due momenti. Un primo incontro dalle ore 11 alle ore 13 sarà rivolto ad amministratori, referenti e tecnici comunali e verterà sulla presentazione e l’approfondimento dei due bandi rivolti ai comuni dell’Area, relativi alla Misura 7, Operazioni 7.5.1.1 e 7.6.1.1 del PAL Area Grecanica, destinati a sostenere investimenti per il miglioramento dell’offerta di turismo rurale e la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei borghi della Calabria Greca.

Dalle ore 15 alle ore 17 un secondo incontro sarà rivolto ai rappresentanti di associazioni, aziende