Il bilancio dell’operazione estiva Mare Sicuro della Guardia Costiera

Un’estate all’insegna della sicurezza, che non ha riportato significative variazioni del trend rispetto agli anni passati, sia in ordine agli ordinari interventi di soccorso a favore dei diportisti che degli incidenti gravi a conferma che l’attività di informazione e prevenzione unita a quella operativa, gioca un ruolo chiave nell’accrescere la sicurezza in mare.

Non solo attività operativa dunque ma anche una significativa attività di sensibilizzazione verso tutti coloro che vivono a contatto con il mare con particolare attenzione alle attività preventive e preparatorie dei concessionari degli stabilimenti balneari, sulla presenza del servizio di salvamento e sulle necessarie e previste dotazioni di sicurezza e pronto soccorso.

Sempre nell’ambito della prevenzione, anche quest’anno è proseguita la campagna “Bollino blu”, iniziativa finalizzata ad ottimizzare i controlli in mare da parte di tutte le forze di polizia operanti in mare, che prevede il rilascio del bollino dell’esito positivo della verifica delle unità da diporto. Nel corso di questa stagione estiva sono stati rilasciati 215 “bollini blu”.

Una particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno delle condotte pericolose in mare e in particolare della navigazione sotto costa, che spesso causa pregiudizio e pericolo ai bagnanti. Si tratta di un fenomeno molto diffuso in alcune località Calabresi, quasi sempre operato con mezzi di tipo acquascooter, che in spregio alle normative vigenti in materia di sicurezza, percorrono ad altissimo moto la zona riservata ai bagnanti. Tale attività, condotta in più occasioni con il supporto di altre forze di polizia, ha portato al sequestro tra gli