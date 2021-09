Guido Leone: “La scuola reggina e calabrese tra emergenza sanitaria ed emergenza educativa”

importanti ma non centrali, quali il green pass, vaccini, distanziamenti, mascherine, ecc. Si badi bene: queste vicende sono decisive e possono essere dirimenti per garantire la continuità scolastica, ma non affrontano i nodi rimasti irrisolti a valle della presentazione del Rapporto Invalsi 2021.

La monopolizzazione del dibattito sulla scuola intorno alle vicende medico-sanitarie del Covid-19 non consente, purtroppo, di discutere approfonditamente le priorità per l’affronto delle vere emergenze: contrastare gli effetti della perdita di apprendimenti registrata durante il Covid-19; decidere come utilizzare al meglio le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dedicate all’istruzione.

Serve, già oggi, rimettere al centro dell’agenda la riforma dell’intero sistema educativo affinché diventi primo motore di sviluppo della nostra società. La principale criticità della scuola in Italia riguarda infatti la qualità degli apprendimenti degli studenti, inferiore a quella degli altri paesi avanzati, così come sono inferiori quelli degli allievi calabresi in confronto ai colleghi del centro-nord Italia.

La scuola media rimane l’anello debole,il ventre molle del sistema scolastico, perché questi tre anni concludono il ciclo primario di base comune a tutti gli studenti e dovrebbe garantire a tutti il raggiungimento delle competenze minime. Invece proprio qui salta l’equilibrio. E alle superiori recuperare diventa impossibile. Il divario tende ad allargarsi con il crescere del livello scolastico, fino ad esplodere in quinta superiore.

La dispersione scolastica è solo la punta dell’iceberg: oltre alla scomparsa di troppi ragazzi dai radar della scuola e della formazione professionale, ne abbiamo infatti un terzo che, pur conseguendo il diploma, non sa abbastanza per un lavoro e una vita sociale soddisfacenti. La grave perdita di apprendimenti generata, ancor più, dal lockdown , per cui passera ranno un paio di anni per un reale recupero, è la goccia che ha fatto traboccare un vaso, già colmo ben prima.

In Calabria non siamo mai stati in grado di esprimere un governo regionale che abbia avuto ad oggi la lungimiranza necessaria per affrontare il problema delle competenze cognitive dei nostri allievi, con effetti pesanti sulle possibilità di competere con altre aree del paese.

Chi altro potrebbe muoversi per farlo? Le regioni più avanzate, a questo punto, vanno comprensibilmente per la loro strada. Dei nostri governi locali meglio non parlarne, tantomeno dell’amministrazione scolastica regionale la cui presenza negli ultimi anni è stata insignificante. Chissà che ne pensa il ministro dell’istruzione, Bianchi, che lunedì aprirà il nuovo anno scolastico in Calabria?

già dirigente tecnico USR Calabria