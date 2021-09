Fratelli d’Italia Reggio Calabria: “Bilanci comunali: il Governo sostenga gli enti locali”

Anche FdI interviene nell’ambito del dibattito politico che sta riguardando diversi comuni della provincia di Reggio Calabria e non solo, in merito all’annosa questione dell’approvazione dei bilanci comunali.

A dare voce a questa evidente e necessaria “richiesta di aiuto” che viene da vari comuni è la dott.ssa Paola Chilà del coordinamento provinciale sport del partito di Giorgia Meloni che ritiene assolutamente fondamentale rivolgere l’appello ai livelli provinciali e regionali di FdI, affinché facciano da cassa di risonanza, nell’ambito dell’attività di unica forza politica di minoranza governativa, verso il Governo centrale e intervengano per rimuovere i tantissimi ostacoli tecnici contabili che non stanno consentendo a diversi comuni a livello nazionale di “chiudere” i propri bilanci.

In tal senso Chilà ricorda le varie norme “salva comuni” che sono state approvate per dare la possibilità a città importanti, in primis Roma, ma anche Reggio Calabria dalle nostre latitudini, con manovre governative che hanno trasferito i 12 miliardi del debito accumulato dalla Capitale allo Stato, o i 5 miliardi del deficit di Napoli, anche questi trasferiti allo Stato, così come per tantissimi altre Capoluoghi importanti, in modo particolare nel Sud Italia. Diversi studi dimostrano che, alle condizioni attuali, rischiano il dissesto tantissimi comuni calabresi, siciliani e campani.

In tal senso anche la preannunciata proroga al 15 settembre per l’approvazione dei bilanci, non ancora attuata, faceva presagire la consapevolezza, anche a livello centrale ai massimi vertici governativi, che la situazione era realmente difficile.

Tutto ciò notevolmente peggiorata da una evoluzione normativa in materia di contabilità pubblica degli ultimi 10 anni che non riesce ad avere a livello centrale una consecutività razionale e logica tenuto conto che le diverse norme inserite a salvaguardia dei bilanci comunali spesso vengono modificate e sostituite determinando una reale impossibilità ai Comuni a dare seguito ad una programmazione economica finanziaria di ampio respiro nel corso degli anni.

In tal senso si è passati da interventi governativi di qualche anno addietro che consentivano ai Comuni di attuare anticipazioni di liquidità, in considerazione delle grosse difficoltà degli enti locali di rispettare i “termini di pagamento” dei propri fornitori di beni e servizi a normative e sentenze che hanno eliminato la possibilità di ripianare le suddette anticipazioni di liquidità.

Era proprio il principio di ridurre i tempi medi di pagamento dei vari comuni e di liberare risorse in favore dell’economia locale, fortemente “segnata” dalla crisi economica che imperversa la nostra Nazione da diversi anni, a definire la possibilità di fare delle anticipazioni di liquidità da parte dello Stato centrale.

La costituzione del FAL (fondo anticipazione di liquidità) a garanzia di una buona gestione dell’Ente rappresentava una misura di garanzia e tali anticipazioni avrebbero potute essere ripianate in un tempo relativamente coerente con le politiche di bilancio e di programmazione finanziaria di ciascun Comune.

La successiva sentenza della Corte Costituzionale 80/2021, dopo diversi anni di applicazione delle anticipazioni di liquidità, che ha annullato in pratica gli effetti di queste anticipazioni rendendo impossibile