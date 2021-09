Ennesimo femminicidio in Calabria, Cinzia Nava: ‘L’amore non è questo’

Nel cosentino un altro atto di femminicidio. Una donna viene uccisa a coltellate dal proprio compagno.

Tante sono le donne che perdono la vita per mano del proprio compagno, compagno di vita e soggetto che ha sempre dichiarato loro di essere innamorato. L amore non è questo, questo è odio e azioni del genere non hanno nulla di umano. Alla base di tali azioni vi è il non rispetto per la donna, vi è l idea che uomo vuol dire “forza ed inposizione”. Purtroppo la Società che ospita tali persone è una società morta e non evoluta culturalmente…

Le leggi ci sono a difesa delle donne che subiscono violenza ma manca anche il coraggio di denunciare e la poca organizzazione nel far funzionare il circuito protezione tanto da scoraggiare le denunce da parte di chi subisce la violenza..

Simili morti lasciano tanto amaro in bocca e sensi di impotenza.

Ma invitano anche a rafforzare l attivita di sensibilizzazione alla non violenza partendo soprattutto dalle scuole, con azioni positive anche da parte di tutte le istituzioni.

Ecco perché è importante il lavoro svolto dagli organismi di parità e dalle associazioni che operano a favore delle donne.

Presidente Crpo Calabria.

Dott.ssa Nava Cinzia