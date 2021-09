Domani Conte a Reggio Calabria a sostegno del M5S e di Amalia Bruni

Confermato il ritorno di Giuseppe Conte in Calabria. Il leader del Movimento 5 Stelle ha accolto le innumerevoli richieste provenienti dalle piazze e ha deciso di chiudere la campagna elettorale per le regionali domani a Reggio Calabria alle 19,30 in Piazza Indipendenza.

L’attenzione che Giuseppe Conte riserva alla nostra regione è senza dubbio un segno tangibile della sua vicinanza a questa terra e alla sua gente che ha necessità di sentirsi parte attiva nelle decisioni che da qui a poco la vedranno protagonista di un momento epocale. Il PNRR rappresenta un punto cruciale per lo sviluppo della Calabria e non si può ignorare la necessità di porre alla guida delle istituzioni uomini e donne che siano garanzia di trasparenza e legalità.

Su questo concordano i parlamentari pentastellati calabresi che stanno ultimando, insieme allo staff e agli attivisti, i preparativi per accogliere l’ex premier.

Appuntamento, dunque, a domani 30 settembre alle ore 19,30 in piazza Indipendenza con Giuseppe Conte, i candidati al Consiglio regionale del Movimento 5 stelle e la coalizione a sostegno di Amalia Bruni per suggellare il nostro impegno con i calabresi.