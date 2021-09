Camera di commercio: “Reggio Calabria Welcome” accompagna la Germania alla scoperta del nostro territorio

accompagneranno la delegazione tedesca nella visita delle loro strutture ricettive e, con le loro guide specializzate, alla scoperta delle innumerevoli e sorprendenti tracce del passato: dai Bronzi di Riace, ai borghi, da Chianalea a Bova e Gerace, dagli antichi palmenti custoditi nel territorio di S. Agata del Bianco alla degustazione dei vini e dei piatti tipici del territorio, per scoprire le tradizioni popolari ed enogastronomiche e per apprezzare al meglio l’offerta turistica reggina.

“I buyer tedeschi si sono dimostrati fortemente interessati al sud Italia ed a scoprire nuovi territori da proporre alla propria clientela, soprattutto nel periodo primaverile e dopo la stagione estiva” – ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana. “Queste tendenze ben si coniugano con quello che il nostro territorio può offrire: siti culturali di grande pregio, alcuni ben noti ma tanti altri ancora da scoprire; vacanze a contatto con la natura in piena sicurezza; offerta di attività sportiva per tutti, tra mare e montagna da vivere nel corso della stessa esperienza di viaggio. La nostra scelta strategica poi è proprio quella di destagionalizzare i flussi turistici – ha proseguito il Presidente Tramontana – e per questo il mercato tedesco è sicuramente una area di grande interesse per valorizzare al meglio il nostro progetto Reggio Calabria Welcome e le imprese turistiche che stanno condividendo con noi questa iniziativa ”.