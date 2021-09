È di cinque feriti apparentemente non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto attorno alle 21,40 di questa sera al km 37 +200 della SGC, territorio di Marina di Gioiosa Jonica.

La squadra dei Vigili del fuoco di Siderno è interventa tempestivamente per estrarre dalle lamiere una donna, passeggera della Fiat Panda. Le cause sono in corso di accertamento da parte degli inquirenti.