Amarcord, il nuovo album della NSNC

Amarcord: forse non tutti sanno il significato di questa tanto strana, quanto conosciuta parola, “Amarcord” deriva da: “a ma ricord” che in dialetto romagnolo, significa appunto “mi ricordo”. E’ questo fu il titolo che Federico Fellini, da buon romagnolo, nel 1973, scelse per uno dei suoi film più iconici e senza dubbio tra i più nostalgici della filmografia del bel paese. Noi abbiamo scelto di omaggiare il maestro Fellini, dando il nome della pellicola al nostro album (ed alla traccia 05 ndr), per due motivi: Il primo è il concept dell’album che parla appunto della nostaglia del tempo passato su più fronti, dall’amore fugace di Assenzio, agli amori estivi de “Una Storia D’Amore” passando per gli amori passati e quelli che ti devastano l’anima anche a distanza di anni (nelle tracce “Mia – “Astro Spento” e “Amarcord”). Ma non solo l’amore in quanto tale, ma anche la nostalgia per i bei tempi andati, per la spensieratezza dei vent’anni, per una vita passata a combattere per un ideale (Nicolaij) o semplicemente per sbancare il lunario (Poesia) o semplicemente per raccontarci (Testamento Di Un Cantastorie). Il secondo motivo è il centenario della nascita del grande maestro Fellini (sicuramente, la sua arte filmografica è tra le nostre muse ispiratrici), infatti l’album doveva uscire nel 2020 ma, per le note vicende che hanno colpito il mondo in questi ultimi anni, abbiamo dovuto rinviare di qualche tempo l’uscita. Un album che spazia tra diversi stili musicali che dall’indierock, al reggae, al punk e al funky, arriva sempre in pieno stile cantautorale in anche al progressive, proponendo un’ampia commistione e duttilità di generi che coincidono in un Indie progressive rock d’autore. Benjiamin & Federico.