Al via il 24 settembre la stagione concertistica 2021 organizzata dalla sezione dell’A.Gi.Mus., Associazione Giovanile Musicale della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Prenderà il via venerdì 24 prossimo la stagione concertistica 2021 organizzata dalla sezione dell’A.Gi.Mus., Associazione Giovanile Musicale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, presieduta dal M° Alessandro Bagnato

L’iniziativa culturale, che ha per titolo “La Musica al Centro”, voluta fortemente dal direttore artistico M° Claudio Bagnato e curata anche dai componenti del direttivo Salvatore Silivestro e da Marica Foro,, avrà come primo illustre ospite il fisarmonicista M° Prof. Adolfo Zagari che con le sue dolci melodie inaugurerà la stagione concertistica 2021. Per l’occasione il musicista reggino presenterà un ricco programma del grande compositore e lui stesso musicista Astor Piazzolla nel centenario della sua nascita, avvenuta appunto l’11 marzo 1921.

Il recital, che si terrà presso l’Università della Terza Età sita in via Willermin, delizierà i presenti con i brani del grande musicista argentino, scomparso nel 1992, ma che ha lasciato musiche che costituiscono pietre miliari nel panorama artistico internazionale.

Un incontro attesissimo, dopo circa un anno e mezzo di chiusura forzata, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticontagio, che segnerà anche la ripartenza del sodalizio presieduto dal dr. Salvatore Modica, del direttivo e dei soci dell’Unitre di Reggio Calabria, con l’auspicio che tutte le attività possano riprendere nella massima sicurezza.

Il ricco e variegato programma dell’A.Gi.Mus. proseguirà nel corso dell’anno con una serie di concerti, che si terranno sempre, ma non solo, presso l’Università della terza Età, che ha messo a disposizione la loro struttura per favorire tali eventi.

Un cartellone, che prevede 10 eventi, quello messo in piedi dalla sezione reggina dell’A.Gi.Mus., che annovera, oltre al M° Zagari, artisti e gruppi di primordine: dai chitarristi Antonio Barresi e Claudio Bagnato ai pianisti Antonio Morabito e Alessandro Bagnato, dalla corale di flauti “ Brutium Flute Ensemble” diretto dal M° Valentina marchese, alla soprano Caterina Francese ai gruppi “HDC & Copacabana”. La vera novità di questa edizione sarà rappresentata dallo spazio dedicato “all’incontro con l’autore”; nello specifico le due serate dedicate all’invito alla lettura, con gli autori Saul Ferrara e Antonio Bizzintino, che vedranno anche la partecipazione dell’attore e regista Luciano Pensabene.

Ma, come si diceva, non mancheranno anche momenti più leggeri con l’Han Dance Center ed i Copacabana e la magia del Natale, che dovranno allietare, dopo quello passato in sordina, una festa speriamo diversa.

Il cartellone, quindi, tende, tra l’altro, a mettere in luce i tanti giovani talenti emergenti del nostro territorio proprio attraverso esibizioni che sapranno certamente allietare il pubblico presente.

E’ bene ricordare che l’A.Gi.Mus. è un’associazione musicale senza scopo di lucro nata a Roma nel 1949 per volere dell’Ente morale della Farnesina, che ha festeggiato nel 2019 il 70° dalla nascita.

Il suo statuto è stato approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione e riconosciuto da tutti gli Istituti e Conservatori di Musica italiani. Insomma, il modo migliore per ripartire nel settore che ha certamente sofferto di più per la pandemia, che però vuole offrire alla cittadinanza un ricco programma con la presenza di grandi professionisti e giovani artisti che faranno certamente godere il pubblico presente, restituendo anche qualche ora di spensieratezza.

