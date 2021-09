10 e Lotto, colpo in Calabria: vinti 10mila euro in provincia di Cosenza

Calabria baciata dalla fortuna nell’ultimo concorso del 10eLotto: a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, è stato centrato un 7 Doppio Oro da 10mila euro, mentre a Diamante si festeggia con un 6 Doppio Oro da 7.500 euro. L’ultimo concorso, riporta Agipronews, ha distribuito quasi 25,7 milioni di euro, per un totale di quasi 2,9 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.