Una gita a…Mammola

Mammola delizioso borgo di origine medievale situato a pochi chilometri sia dal mar Jonio che dal Valico della Limina, crocevia di sentieri che si addentrano nel Parco Nazionale d’Aspromonte e nel Parco Nazionale delle Serre calabresi. Meta ideale per gli amanti dell’arte, delle tradizioni e per chi cerca pieno relax a contatto con la natura.

Il paese è arroccato sul costone tra il Monte Limina (Parco Nazionale dell’Aspromonte) e il Monte Seduto (Catena delle Serre); l’affaccio panoramico che si può godere arrivando in paese è sulla vallata del fiume Torbido che, pare, possa essere stato il Fiume Sagra, teatro dello scontro tra Locresi e Krotonesi, narrato da Tucidide.

Tra il 950 e il 986 d.C. gli abitanti, per sfuggire alle incursioni saracene, dovettero abbandonare la costa e fondarono un nuovo nucleo abitativo dove si trova l’attuale paese.

Mammola, oltre ad avere tutto il fascino di un borgo di origine medievale, ha ricevuto influenze culturali da altre popolazioni. Come quella dei monaci bizantini che, per sfuggire alle persecuzioni di Costantinopoli, si rifugiarono a Mammola, rendendolo un centro di fiorenti attività produttive e artistiche: la produzione e miniatura di manoscritti; la costruzione dei primi mulini ad acqua; la coltivazione di aranceti e uliveti; la lavorazione della seta e lo sviluppo dell’artigianato; l’istituzione delle prime scuole per il popolo.

Testimonianza dell’arte basiliana sono l’Abbazia di S.Biagio e la Grancia di S.Barbara, sede del Museo di Arte Moderna “Musaba”, fondato dall’artista Nick Spatari, autore dello splendido dipinto tridimensionale di 240 metri quadri: “Il sogno di Giacobbe”.

Da non dimenticare: il Santuario di S. Nicodemo, patrono della Città, importantissimo luogo di culto e di pellegrinaggi, da cui si può godere di una splendida vista del monte Kellerana.

Il borgo di Mammola non è solo arte e storia. È anche gastronomia e tradizione. Non si può visitare Mammola senza assaggiare la ricotta affumicata, la pizzata – un pane di farina di mais cotto su foglie di castagno nel forno a legna – la salsiccia arrostita, le zeppole, le castagne, i funghi e il famosissimo stocco. Il merluzzo essiccato, importato dal nord Europa, viene ammorbidito nell’incontaminata acqua del paese; cucinato da sapienti mani artigiane è un alimento davvero pregiato. Da non perdere la famosissima Sagra dello Stocco che, ogni anno attira numerosissimi turisti da tutto il mondo.