Sulle note di Fausto Leali si tinge l’estate travolgente di Santo Stefano in Aspromonte

Sulle note di Fausto Leali si tinge l’estate travolgente di Santo Stefano. Piazza gremita, tanto entusiasmo ed un concerto che ha coinvolto tutti. Le disposizioni anti covid-19, green pass, distanziamento e mascherina, non hanno impedito l’ottima riuscita di una festa patronale attesa da molti, che ha portato Santo Stefano in Aspromonte sulla cresta dell’onda, ancora una volta. Un amatissimo Leali in concerto per due ore, i saluti sul palco dell’altrettanto amato sindaco dott. Francesco Malara, ed ha seguire lo spettacolo dei fuochi d’artificio che ha lasciato tutti a bocca aperta per oltre venti minuti. A Santo Stefano, quindi, l’estate va sè, gran parte degli eventi promossi dall’amministrazione Malara hanno riscosso un gran successo ed il concerto di Domenica sera è stato la vera e propria ciliegina sulla torta per l’intera comunità e non solo. La risonanza dell’evento, infatti, ha attirato non pochi turisti dai paesi limitrofi e dalla città metropolitana, a dimostrazione, pertanto, che, ancora una volta, Santo Stefano in Aspromonte fa centro con i suoi eventi non deludendo le aspettative di tutti.