Santo Stefano in Aspromonte: inaugurata l’opera “La Chanson D’Aspremont” (FOTO)

Cultura e storia sono da sempre la giusta scelta non solo perche hanno un valore formativo ma anche per non perdere la propria identità e per sviluppare un turismo di nicchia sempre alla ricerca di storie identitarie ancor meglio se raccontate attraverso delle opere d’arte; e questo Santo Stefano in Aspromonte lo sa bene. L’amministrazione del dottore Francesco Malara, infatti, ha inaugurato, nei giorni scorsi, una delle opere più rappresentative: “La Chanson D’Aspremont” della prof.ssa Daniela Autunno; con la collaborazione della stimatissima associazione “Italia Nostra”.

L’opera, collocata, sulla strada principale del paese ( ormai una sorta di Museo all’ Aperto) , racconta le gesta che si sono svolte sul massiccio Aspromontano e rappresenta il prologo dell’ Orlando Furioso di Ludovico Ariosto che infatti cita la ns Chqnson espressamente all inizio del suo Poema e se ne propone quale prosecuzione della stessa.

Lo scontro tra Rolandino e Almonte costituisce l’immagine principale, tra Spade, Cavalli, Cavalieri e Grifoni; simboli dell’epoca e figure umane che emergono con forza prepotente attraverso colori e pennellate li esaltano rendendole reali .

A seguire, dopo l’inaugurazione del maestoso dipinto, comprendente anche delle figure tridimensionali, la discussione della canzone di gesta si sposta presso l’auditorium comunale dove a relazionare oltre al primo cittadino dott. Malara c’erano le prof.sse Rossella Agostino, Angela Martino e Carmela Sicari.

Tutti hanno ripercorso quelli che sono stati i momenti principali del ciclo carolingio. Mentre La necessità di un *“RITORNO DEI PALADINI ”* nella società attuale, è stato uno dei concetti cardini trattati durante il convegno dalla Professoressa Sicari ( scopritrice del Poema) ovvero il ritorno di eroi che antepongano la morale, l’ etica, il bene e gli interessi della comunità agli interessi personali, fino a sacrificare se stessi.

Il sindaco, dott. Francesco Malara, aldilà della veridicità storica del narrato, espone che una delle ottave più significative racconta come una delle cruenti lotte si svolse presso la fonte dell’acqua medicinale, quella stessa fonte da cui San Silvestro attinse l’acqua che poi utilizzo’ per battezzare l’imperatore Costantino. In effetti tale opera, in aggiunta alle altre 6 gia’ esposte, propongono Santo Stefano quale CENTRO