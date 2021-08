Reggio Calabria – Water Park Rizziconi: l’unico evento acquatico in Calabria con maxi scivolo

Chi è alla ricerca di un evento acquatico unico in Calabria non può mancare al Water Park organizzato dalla Pro Loco di Rizziconi al parco sportivo cittadino. Un weekend acquatico di puro divertimento per grandi e piccini con due scivoli, di cui uno lungo fino a 70 metri e alto 11. Un’attrazione che si è già affermata nel mondo ed è arrivata in Italia e si appresta a far vivere forti emozioni anche nell’area metropolitana reggina.

Dalle 9.30 alle 19.30 del 21 e 22 agosto, nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19, il parco sportivo diventerà un’oasi acquatica con intrattenimento musicale a cura di dj Domy, tanta animazione e balli di gruppo. La prima giornata si chiuderà con lo spettacolo molto divertente della compagnia teatrale “I Baroncini”.

Tutti coloro che porteranno costume e telo mare potranno sperimentare questa esperienza originale nella città pianigiana che proporrà un set tipicamente estivo per far passare due giorni di svago in allegria con Studio 54 Network: musica no stop, intrattenimento, interviste in diretta videoradiofonica e giochi d’acqua accompagneranno i visitatori fino a notte fonda.

Si sta lavorando alacremente con la protezione civile per attrezzare l’area con punti ristoro e per consentire di provare l’ebbrezza di una scivolata di 70 metri su uno scivolo acquatico in totale sicurezza.

Il Water Park è patrocinato dal Consiglio regionale della Calabria e dal Comune di Rizziconi.