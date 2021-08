Reggio Calabria – Tuona il Gom: “I pazienti con urgenze dermatologiche sono adeguatamente assistiti”

In riferimento all’articolo, riguardante il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, recentemente comparso su una testata giornalistica online locale, la Direzione Aziendale si trova costretta, suo malgrado, ad offrire alcuni chiarimenti rispetto ai fatti che sono stati descritti.

Con tutta evidenza, si sarebbe volentieri fatto a meno di cimentarsi in questa ulteriore rettifica in quanto impegnati in ben altre attività quali il serio contrasto dell’emergenza da COVID-19, che, com’è noto, registra un momento di recrudescenza, tuttavia, notizie giornalistiche del tutto infondate, evidentemente non tendendo al benessere della collettività, e contribuendo a creare inutili quanto dannosi allarmismi, vanno per forza di cose smentite.

Non risponde al vero che i pazienti che giungono al G.O.M. con urgenze dermatologiche non vengono adeguatamente assistiti, non fosse altro che in Ospedale, oltre al reparto di Dermatologia, sono presenti i reparti di Medicina d’urgenza e Chirurgia d’urgenza dove le patologie dermatologiche vengono affrontate con scrupolo e professionalità. Pertanto, tutti i pazienti che sono giunti in Ospedale con queste problematiche sono stati regolarmente assistiti.

Ad onor del vero, va precisato che la programmazione regionale da diversi anni non prevede posti letto per ricoveri presso la U.O.C. di Dermatologia. Pertanto, fisiologicamente, non solo durante il mese di agosto, i pazienti che necessitano di cure dermatologiche per cui è previsto il ricovero, come ustioni o altre patologie gravi, sono gestiti presso le U.O.C. di Medicina d’urgenza e Chirurgia d’urgenza.

Tale significativa circostanza sarebbe stata facilmente conoscibile se solo si fosse voluto minimamente approfondire la questione, chiedendo notizie ufficiali al GOM, piuttosto che affidarsi in modo acritico a fonti che, peraltro, non vengono citate.

Inoltre, non risponde al vero neanche il fatto che la Direttrice della UOC di Dermatologia non avrebbe avvertito circa la chiusura pomeridiana degli ambulatori legata alla nota carenza di organico, ma tale disposizione non influisce sulla gestione delle urgenze, come ampiamente chiarito.

Alla luce di quanto sopra comunicato, è alquanto evidente come la testata giornalistica non abbia verificato le fonti, e non avendo, inoltre, offerto la possibilità di contraddittorio alla Direzione Aziendale del G.O.M ha procurato un danno d’immagine e, più ancora, inutile preoccupazione ai cittadini.

Pertanto, occorre chiarire bene il seguente punto: i pazienti ustionati o con altre patologie di natura dermatologica possono tranquillamente recarsi presso il presidio “Riuniti” dove verranno adeguatamente curati, com’è sempre stato fatto, in onore della mission Aziendale e della vocazione del personale e della Direzione stessa del G.O.M.. Il servizio è attivo h24 e non è mai stato interrotto.