Reggio Calabria – Sui “passi” di Dante

Atmosfera altamente suggestiva, letture dantesche sceniche e magistrali, monologhi vibranti, note e movimenti corporei tanto delicati quanto eloquenti: è lo spettacolo che ha affascinato un pubblico vasto ed appassionato presente, giorno 3 agosto 2021, presso il cortile superiore dell’Oratorio Salesiano di Bova Marina, in occasione della cerimonia di premiazione relativa al Concorso letterario dal titolo “Dopo 700 anni, con Dante, a riveder le stelle”, promosso dall’ Associazione culturale CGS SALES, associazione no profit operante all’interno dell’Oratorio Salesiano di Bova Marina (RC), con il patrocinio della Fondazione Onlus Caterina Marzano, dell’Associazione Nazionale Presidi, provincia di Reggio Calabria e della Casa Editrice, Città del Sole Ed. Il concorso, contributo alle celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, bandito in prossimità del Dantedì e destinato a tutti gli studenti delle classi del triennio delle scuole secondarie di secondo grado della Città Metropolitana, chiedeva di sviluppare un elaborato sulla base della seguente traccia:

“Prodotto dell’epoca medievale e opera tra le più importanti della nostra storia letteraria, la Commedia di Dante è un capolavoro capace di coinvolgere tutte le classi sociali e di attraversare i secoli, rimanendo modello di vita per generazioni e generazioni nonchè autorevole riferimento, vivo ed attuale, ancora oggi, a distanza di 700 anni.

Con altra voce e con altro vello, scendi tra i dannati dell’Inferno, attraversa le anime purganti del Purgatorio ed innalzati tra i beati del Paradiso: storie di uomini, donne, demoni e santi tanto lontani nel tempo quanto incredibilmente vicini a noi nell’espressione di quei sentimenti umani eterni e mai mortali. Scegli uno/a tra loro con cui dialogare e realizza un’intervista in cui ognuno parli e rifletta dalla sua epoca, in un rimbalzo ideologico tra presente e passato che possa fungere da esercizio di comprensione e tolleranza tra civiltà, culture e ideologie lontane dalle nostre nel tempo e nello spazio.”

Una narrazione che, nella richiesta di creatività, originalità, dialettica e libertà di pensiero, evidentemente, ha dato agli studenti una grande opportunità: quella di interiorizzare i contenuti scolastici; di porsi, di fronte ad essi, con atteggiamento pensante, riflessivo, costruttivo e critico, scoprendo la linea di continuità tra passato e presente per cogliere ancora più profondamente e consapevolmente l’essenza del mondo in cui viviamo. E, allora, Lui, il Sommo Poeta, il padre della lingua italiana, il classico che non ha ancora “smesso di parlare”, di indicare la retta via, di inondare emozioni, verità e quadri di vita, come quelli di Piccarda, Paolo e Francesca, Pia, Catone, Ulisse e della bella Matelda, possa davvero parlare ai nostri giovani studenti che, oggi, più che mai, hanno bisogno di conoscere bellezza. Quella stessa che, così sorprendentemente, è arrivata agli occhi della giuria esaminatrice, composta dalla Prof.ssa Caterina Nicita, dal Prof. Santo Scialabba e dalla editor di Città del Sole, Dott.ssa Maria Zema. Gli elaborati sono stati tutti notevolmente apprezzati dai giurati che hanno, tra l’altro, evidenziato la complessità del loro lavoro, alla luce e della quantità degli scritti pervenuti, ben 54, e del valore di ognuno di essi. Un lavoro di squadra intenso e proficuo che ha portato all’individuazione di tre vincitori, omaggiati con premi gentilmente offerti dalla Fondazione Onlus C.Marzano e di tre menzioni speciali conferite, suggellate dalla consegna di libri che Città del Sole Ed. ha donato.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione del Concorso e della cerimonia di premiazione. In particolare, ai giovani che ne sono stati linfa nutritrice.

Primo premio

Elaborato: La libertà è un diritto, non un privilegio di Maria Alexandra Nesci, Licei Mazzini di Locri.

Motivazione. Il lavoro presenta una solida struttura, e formale e argomentativa: l’esposizione è fluida e corretta, le scelte lessicali alquanto efficaci, la trattazione della tematica sicura ed approfondita; originali sono i richiami storico sociali del personaggio Catone, esposti con capacità di analisi, di rielaborazione e arricchiti da spunti di riflessione personale

Secondo premio

Elaborato: Nero Ardore di Aurora Galluzzo, Liceo Classico di Cittanova

Motivazione. Nell’originalità dell’invenzione si inserisce una forma narrativa accattivante e fluente. Il testo argomenta bene l’avventura del mitico Ulisse e dell’uomo moderno, inquieto, ostinato, bramoso di esperienze mai stanche, di una condizione esistenziale vissuta tra sogno e realtà.

Terzo premio

Elaborato: Solide convinzioni, due parole con Farinata di Vincenzo Kevin Fossato, Istituto Tecnico per Geometri “Augusto Righi” di Reggio Calabria.

Motivazione. Molto interessante per struttura e linguaggio, coerente la costruzione dell’incontro con Farinata e il confronto sui temi della libertà, felice la contestualizzazione di tematiche e personaggi. Non delude la suggestione narrativa anticipata dal titolo.

Prima menzione

Elaborato: Secoli di amori finti di Alexia Ginevra Frisina, Licei Mazzini di Locri.

Motivazione. L’elaborato espone con competenze linguistiche e facilità discorsiva una trama narrativa intrisa di compenetrazione tra stati d’animo e paesaggi, denotando una conoscenza approfondita del personaggio storico di Pia dei Tolomei e un forte richiamo a tematiche attuali nonché altri e pertinenti riferimenti letterari.

Seconda menzione

Elaborato: Come questa intervista potrebbe cambiare la tua visione di vita di Martina Femia, Licei Mazzini di Locri.

Motivazione. Il testo è scorrevole e coeso, il personaggio di Ulisse è tratteggiato con cura e attenzione; molto interessante il confronto tra passato e presente strutturato su una serie di domande e risposte ben congegnate e poste opportunamente.

Terza menzione

Elaborato: La brama di potere, ieri e oggi di Silvia Minniti e Sara Zaccuri, Istituto di istruzione Superiore “Euclide” di Bova Marina.

Motivazione. Interessante e attuale è la questione. Il testo si fa leggere e non stanca; pulita la forma; originale l’invenzione della narrazione.