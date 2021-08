Reggio Calabria – Storia, cultura e tradizioni una risorsa essenziale in materia di Turismo

“Ogni anno il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con una delle più ragguardevoli collezioni di reperti provenienti dalla Magna Grecia attira centinaia di visitatori provenienti da tutto il mondo”.

Lo afferma il candidato al consiglio Regionale della Calabria con il centro destra Nino Gullì.

“Ma il turismo è fatto anche e soprattutto di servizi, una città che si definisce Metropolitana deve saper accogliere e ospitare il visitatore.

Una città metropolitana deve essere aperta ad occhi curiosi, rendendo il passaggio o la permanenza un’esperienza piacevole.

Oggi come ogni giorno file di turisti sotto al sole che aspettano di entrare al Museo Archeologico Nazionale, ma come è possibile non aver pensato di creare una pensilina così da rendere l’attesa meno pesante, considerando anche le temperature elevate della stagione estiva.

Come si può pensare che queste attese renderanno la valutazione finale totalmente positiva?

I servizi sono importanti, e la città di Reggio Calabria merita una posizione concreta e rilevante in materia.

Sono convinto che insieme possiamo fare bene e meglio, e con un impegno serio e concreto, rendere la nostra Città migliore e al passo con i tempi”.