Reggio Calabria – Roccella Summer Festival, questa sera e domani i due concerti di Max Pezzali al Teatro al Castello

Dopo due incredibili serate in compagnia di Fiorella Mannoia e Franco126, che hanno registrato un’ottima affluenza di pubblico al Teatro al Castello, il nuovo progetto della Esse Emme Musica, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, il Roccella Summer Festival si prepara ad accogliere il doppio evento in compagnia di Max Pezzali.

Il leader degli 883 si esibirà infatti questa sera e domani al Teatro al Castello: alla data iniziale del 17 agosto, che ha registrato il tutto esaurito nel giro di qualche giorno, si è infatti affiancata una seconda data, il giorno successivo, che si avvia a raggiungere lo stesso traguardo.

Se Fiorella Mannoia ha deliziato il pubblico con i suoi brani più famosi, quelli dell’ultimo album e delle cover senza tempo – di Zero e Battiato per citarne un paio -, se Franco126, al secolo Federico Bertollini, ha presentato il suo secondo disco solista “Multisala Premiere”, ciò che Pezzali offrirà al pubblico di Roccella Jonica, sarà un viaggio nel tempo, agli anni ’90, quelli degli 883 per intenderci, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro “Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”. Partendo da “Non me la menare” e “Hanno ucciso l’Uomo ragno”, le due serate saranno una intensa carrellata di quelle hit che hanno scalato le classifiche di vendita e riempito i palazzetti nei tour: non mancheranno infatti “Sei un mito”, “Tieni il tempo”, “Gli anni”, “Una canzone d’amore”, “Io ci sarò”, “Nord sud ovest est”, “La regina delle celebrità”, “Rotta per casa di Dio”, “Come mai”, “La regola dell’amico”, “Grazie Mille”, “Nessun rimpianto”.

Nell’occasione del doppio concerto di Roccella Jonica, Max Pezzali, così come avvenuto con Fiorella Mannoia e Franco126, riceverà il premio del maestro orafo crotonese Michele Affidato. I biglietti per tutti gli eventi del Roccella Summer Festival sono in vendita online attraverso il circuito TicketOne, e nelle prevendite abituali in tutta la Calabria. I posti sono tutti a sedere e numerati: la capienza massima della struttura è di mille spettatori, come da normative vigenti. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.