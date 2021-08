Reggio Calabria – Ritorna “Fantastica, fiera del gioco e del fumetto”

Dopo una lunga attesa ritorna “Fantastica, fiera del gioco e del fumetto”, la più interessante manifestazione fumettistica reggina. La manifestazione si svolgerà il 3/4/5 Settembre presso il Circolo del Tennis Rocco Polimeni.

L’evento, promosso da Nessundove Aps con la collaborazione dell’ASD Circolo Tennis “Rocco Polimeni” e il Circolo Culturale Guglielmo Calarco – Coop. Vittorio Veneto, amplia la sua proposta culturale abbracciando anche il mondo della narrativa, della saggistica e dell’editoria, proponendo insieme un articolato e variegato programma.

Fantastica vanta, quest’anno, della partecipazione di eccellenze nazionali come Giacchino Criaco (Rizzoli), Maria Franco (Guida edizioni), il rapper Francesco “Kento” Carlo (Minimun Fax) e Katya Colica (Castelvecchi), che presenteranno, nei giorni della fiera, le loro più recenti pubblicazioni.

La fiera registrerà la presenza di ospiti illustri della nona arte come Paolo Bacillieri (Bonelli, Coconino, Canicola),Vincenzo Filosa (Rizzoli, Coconino, Canicola); saranno presenti gli editori Green Moon Comics e Giallo China.

Gli illustratori Pasquale Qualano, Vincenzo “Vriska” Federici, Umberto Giampà e Gaspare Orrico, che hanno pubblicato anche per il mercato americano, saranno presenti alla manifestazione per testimoniare la loro esperienza.

Presenti, inoltre, i fumettisti e illustratori Carlo “Cid” Lauro, Marianovella Sinicropi, Roberto Megna, Vincenzo Giordano (NPE, Giallo China), Angela Sancono, Elisa Castellano e Fabiana Suraci del collettivo Spaghetti comics.

La mostra personale dell’irriverente artista reggino Sergio Campolo in arte Holy Shit, creatore insieme al Trae Studio, del manifesto ufficiale e del relativo comparto grafico.

Saranno, inoltre, presenti alla manifestazione i Cavalieri di enotria e l’Ass. El Nino, i quali curano gli espetti ludici della fiera. Presenti l’ASD Reghium esports unica realtà regina che propone e organizza eventi e competizioni relativi al mondo dei videogiochi.

Novità assoluta The Virtual per viaggi fantastici e immaginifici nel mondo della realtà virtuale.

Un ritorno al passato con Comites Normannorum che ci stupirà con la rievocazione delle battaglie e delle atmosfere del periodo normanno.

Ovviamente a concludere la manifestazione gli immancabili cosplayer.

Fantastica sarà tutto questo e molto altro. Il programma completo sarà pubblicato sui nostri canali social, seguiteci su Facebook e Instagram. https://www.facebook.com/FantasticaReggio