Reggio Calabria – Risate e comicità per la rassegna “Cabaret alla Villa”

Tutto pronto per la rassegna “Cabaret alla Villa” che dal 27 al 29 agosto nella suggestiva location della Villa Comunale di Reggio Calabria vedrà esibirsi nomi della comicità nazionale. Gli spettacoli previsti dal progetto artistico “N.T.T. – New Theatre training”, sono organizzati dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS”, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana e sostenuti dal bando di Scena Unita – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo – fondo privato gestito da Fondazione Cesvi – in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub.

La rassegna comica, inserita nella programmazione dell’Estate Reggina 2021, è finalizzata a far ripartire lo spettacolo dal vivo nella città di Reggio Calabria attraverso la realizzazione di eventi artistici che coinvolgano attori nazionali e locali. Il primo appuntamento è previsto venerdì 27 agosto alle ore 21,00, con lo spettacolo “The J. Phino show” del comico di Zelig Gianfranco Phino, un cavallo di razza del nostro panorama artistico che ha avuto la fortuna di calcare le scene con personaggi del calibro di Jhonny Dorelli, Raffaella Carrà, Pippo Baudo, Corrado, Walter Chiari, Lorella Cuccarini, Maurizio Battista e tanti altri. Nel suo spettacolo elegante e divertente, spazia dal cabaret, al ballo e al canto, improvvisando, imitando e dando vita a personaggi comici straordinari. Sabato 28 agosto si terrà il live show con il comico napoletano Salvatore Gisonna, direttamente da “Made in Sud”, nel suo spettacolo analizza i maniera satirica le mode del momento partendo dal Covid facendo un excursus dai social all’abbigliamento, dalle diete fino all’ossessione del dover apparire a tutti i costi. Nel repertorio c’è anche spazio per i ricordi con un’analisi esilarante tra il mondo di oggi è gli anni 80. Nel suo spettacolo “Poche idee ma ben confuse” c’è spazio per la risata grassa e la risata amara fino ad arrivare ad un finale che regalerà emozioni. Domenica 29 agosto, si concluderà, invece, con il nuovo spettacolo del comico genovese Daniele Raco, volto di ‘Zelig’ e ‘Comedy central’, protagonista del primo episodio di ‘Italian stand up’ su Prime Video. Raco è tra gli artisti che durante il lockdown hanno ideato un nuovo tipo di spettacolo esibendosi spesso in rete. Adesso torna dal vivo con ‘All you can hit’, pensato e scritto proprio durante il lockdown che affronta l’attualità e le sue contraddizioni. Si parte dal Covid ma la malattia che viene raccontata è più profonda, è il disagio che proviamo davanti alla stortura che siamo diventati, alle abitudini che abbiamo acquisito velocemente e che spesso non ci fanno neppure ricordare chi e cosa eravamo prima. La pandemia non è dunque l’argomento portante dello show ma soltanto il punto di partenza per confrontarsi con alcune delle conseguenze che ha portato con sé: un viaggio attraverso la politica, i vaccini, le teorie complottiste, i social network, la televisione e molto altro ancora. Ma sempre nel segno della risata, senza prendersi troppo sul serio.

Le iniziative del progetto New Theatre Training proseguiranno fino a dicembre con la realizzazione di workshop, seminari e corsi di formazione dedicati al settore culturale e dello spettacolo. Dal 7 settembre partirà un corso di recitazione teatrale, rivolto a giovani ed adulti con la possibilità di conoscere le principali tecniche e metodologie direttamente dall’esperienza di importanti attori del panorama nazionale. I primi appuntamenti si terranno il 7 e 8 settembre con le lezioni dell’attore, regista e drammaturgo Augusto Zucchi con importanti esperienze in ambito televisivo (il maresciallo Rocca, Don Matteo, il bello delle donne) cinematografico (Sotto una buona stella di Verdone, Sole a Catinelle con Checco Zalone, in diversi film di Aldo, Giovanni e Giacomo) e teatrale in qualità di regista e attore in diverse opere rappresentate nei principali teatri italiani.

Per info sui corsi e sugli spettacoli è possibile inviare una e-mail a calabriadietrolequinte@gmail.com.

Per partecipare agli spettacoli, viste le vigenti disposizioni anti-covid, sarà necessario il Green Pass e la prenotazione obbligatoria inviando una e-mail o un messaggio whatsapp al 347.2786180 / 340.9100925 o consultando la pagina facebook @calabriadietrolequinte. Le prevendite dei biglietti sono disponibili: presso Linea Grafica in via Giuseppe Battaglia 1C a Reggio Calabria.