Reggio Calabria – Questa sera all’arena Franco i finalisti del talent “Ho scelto te”

Si esibiranno questa sera 13 Agosto presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, dopo mille provini in tutta Italia e il successo televisivo, i dodici finalisti della prima edizione del talent della musica gospel cristiana Ho Scelto Te.

Per la prima volta ospiti nella Città dello Stretto, sbarcheranno direttamente sul palco dell’Arena insieme al produttore per esibirsi dal vivo in uno show che promettono “memorabile” e che proseguirà con altre date italiane.

Una location suggestiva calcata da grandi nomi come Subsonica, Aiello, Giovanni Allevi.

L’appuntamento è per stasera ore 21,30 Arena dello Stretto.