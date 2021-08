Reggio Calabria – Pubblicati gli esiti del bando comunale di sostegno alle imprese colpite dall’emergenza Covid

L’Assessora Calabrò ha ringraziato gli uffici per il lavoro di verifica delle domande pervenute. “Le somme residue saranno impiegate per le medesime finalità di sostegno al tessuto imprenditoriale cittadino”

Sono stati pubblicati in data odierna i risultati della graduatorie provvisorie per il bando indetto dal Comune di Reggio Calabria per il sostegno alle imprese danneggiate dagli effetti dell’emergenza Covid.

A darne notizia in una nota l’assessore alle Attività Produttive Irene Calabrò che insieme al sindaco Falcomatà ha ringraziato gli uffici per il proficuo lavoro svolto nel recepimento e nella verifica di tutte le domande pervenute e nella successiva pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Gli esiti del bando “Indennità una tantum a sostegno delle attività danneggiate dalle restrizioni disposte per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19” sono quindi disponibili sul sito www.reggiocal.it.

“Unitamente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie – ha spiegato in una nota l’Assessora alle Attività Produttive Irene Calabrò, in particolare con riferimento ai soggetti ammessi con riserva, sono state inviate alle pec indicate al momento della presentazione della domanda, delle note di chiarimento finalizzate a precisare alcune posizioni, per consentire agli aventi diritto di poter beneficiare delle indennità richieste. Un segnale ulteriore di attenzione che punta ad allargare la platea dei beneficiari in considerazione del momento di particolare sofferenza che le aziende reggine hanno attraversato nell’ultimo anno e mezzo a causa degli effetti dell’emergenza Covid”.

Per ulteriori chiarimenti sarà comunque possibile inviare una mail all’indirizzo avvisosai@pec.reggiocal.it cui si darà pronto riscontro da parte degli uffici competenti.

“Una volta completate le procedure – ha concluso l’Assessora Calabrò – le somme residue dei 3,2 milioni inizialmente destinati al bando di sostegno alle imprese, saranno comunque investite nuovamente in avvisi pubblici per il sostegno al tessuto imprenditoriale cittadino con le medesime finalità, anche in riscontro alle risultanze emerse dal tavolo della task force economia e grazie al confronto con le Associazioni di categoria che hanno interloquito in maniera proficua con l’Amministrazione comunale”.