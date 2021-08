Reggio Calabria – Programma isole ecologiche itineranti. Regole di accesso per gli utenti

L’AVR S.p.A. in accordo con l’Amministrazione Comunale ha pubblicato il nuovo calendario provvisorio delle isole ecologiche itineranti (destinate alle utenze domestiche ubicate nel territorio comunale) per l’ultima settimana di agosto 2021.

A tal proposito, si rammenta che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza derivanti dall’attuale periodo di emergenza Covid 19, il conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche itineranti dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità operative:

Durante l’attesa restare in auto ed evitare di creare assembramenti.

Avvicinarsi solo quando si è autorizzati dall’operatore addetto.

Accedere un utente alla volta, mantenendo le distanze di sicurezza

Per il conferimento è OBBLIGATORIO L’USO DI MASCHERINA.

Non abbandonare sul posto rifiuti di alcun genere in assenza degli operatori addetti al ritiro.

LE SOPRA ELENCATE REGOLE SONO DA CONSIDERARSI TASSATIVE. OGNI EVENTUALE VIOLAZIONE SARÀ DENUNCIATA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI.

Si rammenta che presso le isole ecologiche itineranti è possibile conferire:

Ingombranti (divani, scaffali e mobili in genere)

RAEE (elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici, ecc.)

Rifiuti T/F (vernici, prodotti per la pulizia e pericolosi in genere)

Pile esauste – Toner e cartucce

Indumenti usati.

Si confida nella collaborazione.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.