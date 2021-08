Reggio Calabria – Presentata la V edizione dello “Scilla Jazz Festival”

Esistono pochi musicisti al mondo come Paolo Angeli. Considerato tra i più importanti innovatori con radici della scena internazionale, è approdato ad una sintesi di linguaggio in cui ha collocato nella contemporaneità la musica tradizionale sarda, tracciando un ponte ideale tra memoria e innovazione, approdando ad una musica d’avanguardia mediterranea.

La sua chitarra rappresenta il fulcro della sua attività da solista: uno strumento orchestra – dotato di 18 corde, martelletti come il pianoforte, eliche per la realizzazione di bordoni e melodie assimilabili alla ghironda – suonato in pizzicato, con l’archetto, in funzione rumorista e percussiva. Se la sua chitarra e l’approccio esecutivo a quattro arti (Angeli comanda i martelletti con un sistema di pedaliere meccaniche) costituiscono il suo inconfondibile marchio di fabbrica, il suo approccio alla composizione e alla improvvisazione esprime un concetto nuovo, per affermare una poetica sospesa tra il jazz contemporaneo, le influenze del flamenco più antico, le suggestioni arabe, i ritmi balcanici, la musica nord africana, il post rock, il pop di ricerca e le avanguardie storiche. il cuore pulsante è la Sardegna, ora espressa implicitamente – evocando canti processionali, contrappunti delle launeddas, toccos e repiccos dei campanari – ora esplicitamente con il repertorio del canto a chitarra e della settimana santa, caratterizzato dall’uso della voce. Nel cupo vibrato e nei fragili melismi con cui Angeli intarsia la melodia, emerge un arazzo sospeso nel tempo, memoria storica dei grandi cantadores del ‘900 proiettata nel futuro, grazie ad un accompagnamento che abbina la musica da camera alla psichedelia degli anni ’70. Angeli propone una versione trasversale del fare musica e impone un concetto nuovo, una musica aliena che presuppone nuovi paradigmi di interpretazione. Ha suonato con i più grandi jazzisti della scena internazionale (Pat Metheny, Hamid Drake, Paolo Fresu, Antonello Salis), i grandi esponenti della musica improvvisata (Evan Parker, Ned Rotemberg, Jon Rose), le figure più importanti del post rock approdate alla musica contemporanea (Fred Frith, Otomo Yoshide), musicisti radicati nella trazione ma alla ricerca di una fusione di linguaggi espressivi (Iva Bittova, Takumi Fukushima, Piccola Orchestra Gagarin). Allievo di Giovanni Scanu, ha suonato e cantato con i più importanti interpreti della tradizione sarda.

Angeli si esibisce in tour mondiali, nelle sale piu prestigiose tra cui la Carnegie Hall, Aga Khan Museum etc. Ha suonato per le Tv e le radio internazionali tra cui: NPR, BBC, NPO, RAI etc.

Angeli è laureato in etnomusicologia con una tesi sul Canto a Chitarra eda ha digitalizzato l’Archivio Mario Cervo, la più importante fonoteca al mondo di musica tradizionale sarda. Dal 1996 cura con Nanni Angeli la direzione artistica del festival Isole che Parlano (Palau).

Nato nel 1970, ha il suo imprinting con il viso rivolto al mare, a Palau, dove fino a 5 anni vive a 100 mt da un faro. Trasferiti in via Baragge, Inizia a suonare la chitarra a 9 anni con la guida di suo padre, il suo primo maestro. A 12 anni compra la prima chitarra elettrica e inizia a suonare nelle band rock del paese, alternando repertori da palco a quelli da ballo per le serate di carnevale, in un ambiente musicale estremamente stimolante.

A 18 anni si trasferisce a Bologna per studiare al DAMS, città che negli anni ’90 assume le sembianze di capitale europea. L’occupazione dell’università coincide con un crocevia dei musicisti più creativi della scena internazionale. In quel contesto Angeli, insieme al Laboratorio Musica & Immagine e alle sue gemmazioni, entra in contatto con artisti del calibro di Jon Rose, Fred Frith, Butch Morris. È tra i fondatori della Scuola Popolare Ivan Illich e dell’etichetta indipendente Erosha. È estremamente attivo nella relazione tra musica e sociale, suonando il basso tuba con La Banda Roncati e la batteria con la band gitana serba Diamant Brin. Allo stesso tempo, durante le lezioni di etnomusicologia di Roberto Leydi, si innamora della tradizione musicale sarda. Dal 1993 inizia un percorso a ritroso alla scoperta della radice della sua cultura di origine, passando 10 anni a bottega con Giovanni Scanu (tra le figure di spicco della chitarra sarde del ‘900), e frequentando l’ambiente dei cantori della settimana santa.

Tra il ’93 e il ’96 hanno inizio le modifiche apportate alla sua prima chitarra sarda, uno strumento da 250.000 lire che, grazie alla collaborazione con l’artigiano Francesco Concas, viene letteralmente travolto da propaggini meccaniche. Dal 1995 ha inizio la sua carriera da solista con l’album Dove Dormono gli Autobus, produzione che nasce come progetto radiofonico con voci narranti. Ma è nei concerti che Angeli si ritaglia da subito l’attenzione della critica; da questo momento suonerà esclusivamente con la sua chitarra orchestra: strumento baritono, dotato di martelletti come il pianoforte, 18 corde, eliche a passo varibile, sostenuto da un puntale di violoncello e suonato alternativamente con l’archetto, come strumento a percussione, come chitarra. Il binomio Paolo Angeli/Chitarra Sarda Preparata, diviene indissolubile e accompagna la traiettoria artista di un musicista che si muove con determinazione per abbattere le barriere tra i generi musicali. Nel 1997 si laurea in etnomusicologia e, contemporaneamente, Angeli ha una consacrazione internazionale nell’ambito delle musiche d’avanguardia. All’album da studio Linee di Fuga (1997) segue il live Bucato (2001). Nello stesso anno incontra Pat Metheny che viene colpito dalla creatività di Angeli, al punto da commissionargli una copia del suo strumento. Nel 2003 nascono due chitarre gemelle nella liuteria Stanzani, con la collaborazione di Concas e Studio MTA, e l’incontro live con Metheny avviene in quartetto con Antonello Salis ed Hamid Drake. Con loro Angeli suonerà per oltre un decennio nelle formazioni in duo, trio e quartetto (con Gavino Murgia). Giunge anche la colonna sonora immaginaria Nita L’Angelo sul trapezio, un album in cui suonano gran parte dei musicisti più creativi e rappresentativi della scena bolognese. Nello stesso periodo Angeli, in qualità di ricercatore per l’ISRE, digitalizza l’Archivio Mario Cervo, la più importante fonoteca al mondo dedicata alla musica sarda, e pubblica il libro Canto in Re, il canto a chitarra nella Sardegna settentrionale.

Nel 2006 si trasferisce a Barcellona. Risalgono a questo periodo le collaborazioni con Takumi Fukushima, Evan Parker, Ned Rothemberg e con il trio Piccola Orchestra Gagarin. Il primo periodo del trasferimento viene impiegato nella direzione di una produzione di due album molto differenti: Tessuti in cui esplora le musiche di Fred Frith & Björk e il dual disc Tibi, accompagnato dalle immagini di Nanni Angeli dedicate alle trasformazioni apportate allo strumento, album che sintetizza la prima fase del musicista, caratterizzato da un lavoro certosino mixato in 5.1. Contemporaneamente si assiste ad un cambio sorprendente e dinamico nella sua progettualità artistica. Se la sperimentazione con riferimenti nord europei caratterizza la produzione dei suoi primi album, a Barcellona Angeli trova l’humus e la serenità per fare incontrare la sua pulsione più radicale con la tradizione. La sua poetica si inclina su una maggiore solarità, con un’attenzione rivolta al meticciato che si respira nella città catalana. Raccoglie le influenze che viaggiano dalla musica nord africana, a quella balcanica, a quella medio orientale. Ma sopratutto Angeli inserisce con maggiore frequenza e determinazione l’uso della voce nei suoi live, riuscendo a declinare la musica sarda in chiave contemporanea. Ne scaturisce una fusiona avvincente che si respira nel dittico Sale Quanto Basta / S’û, album che rappresentano un punto di riflessione sul mediterraneo, sulla sua storia e sulla sua contemporaneità rappresentata dal dramma dei migranti.

La nuova collocazione nel mondo della musica lo pone trasversalmente a contatto con i circuiti del jazz, il rock, la world music. Nel contempo proseguono le collaborazioni con Fred Frith e Iva Bittova (con cui produrrà l’album Sul Filo). A seguito della partecipazione al Womex 2013 Angeli passa dal circuito delle musiche d’avanguardia alle grandi sale da concerto internazionali, dalle tourneé europee a quelle intercontinentali, caratterizzandosi come uno degli innovatori con radici più importanti su scala mondiale e con una definitiva consacrazione con il live in solo alla Carnegie Hall di New York. Il doppio album Talea, registrato live nel World tour 2015/16, testimonia questa nuova tappa del suo percorso artistico, seguito nel 2019 da 22.22 Free Radiohead, altra gemma preziosa del suo percorso artistico e a seguire Bodas de Sangre, ispirato al dramma di Federico García Lorca.

Angeli vive tra la Sardegna, la Spagna e il mondo, con il viso rivolto al mare.