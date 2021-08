Reggio Calabria – Planetario “Stelle d’estate 2021”: annullato l’evento a Gallicianò

A causa dell’emergenza che si sta registrando all’interno del Parco dell’Aspromonte, ed in segno di solidarietà per le comunità colpite dagli incendi di questi giorni, l’evento.

“Le stelle delle nostre radici”, previsto a Gallicianò lunedì 16 agosto alle ore 21.00 è annullato e sarà riprogrammato non appena le condizioni lo permetteranno.