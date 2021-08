Reggio Calabria – Oggi la conferenza “La Chiesa di Francesco: dalla “Burocrazia Sacra” alla Profezia”

La parrocchia San Giorgio al Corso della chiesa degli artisti di Reggio Calabria in sinergia con il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, mercoledì 25 agosto 2021, alle ore 21:00, nel Chiostro della chiesa di San Giorgio, promuoveranno la conferenza “La Chiesa di Francesco: dalla “Burocrazia Sacra” alla Profezia”. Per l’occasione relazionerà sul tema dell’incontro don Nuccio Cannizzaro, Parroco della Parrocchia di San Giorgio al Corso. Coordinerà la manifestazione Loreley Rosita Borruto. Presidente del Cis della Calabria. Gesù stesso, in alcune delle Sue parabole ha paragonato la Chiesa a una rete da pesca nella quale stanno pesci buoni e cattivi, essendo Dio stesso colui che alla fine dovrà separare gli uni dagli altri. La Chiesa è come un campo di grano dove cresce il buon grano che Dio ha seminato, ma anche la zizzania che un “nemico” di nascosto ha seminato in mezzo al grano. In tutti i tempi c’è e ci saranno non solo la zizzania e i pesci cattivi ma anche la semina di Dio e i pesci buoni. Annunciare con forza entrambe le parabole non è falsa apologetica, ma un servizio necessario reso alla verità.