Reggio Calabria – Museo aperto a Ferragosto

All’indomani del Premio Bronzi di Riace, che ha visto insigniti del riconoscimento personalità ed enti che hanno contribuito alla tutela del patrimonio archeologico e archivistico italiano, in vista delle celebrazioni del 16 agosto del 2022, quanto ricorreranno i 50 anni dal ritrovamento delle celebri statue in bronzi, continuano gli eventi sulla terrazza panoramica del Museo.

Giovedì 12 agosto, infatti, a cura del Centro Internazionale Scrittori della Calabria si svolgerà la conferenza “La pluralità linguistica, un patrimonio che il pianeta Terra deve salvaguardare”, con Loreley Borruto e il Professore Pasquale Amato, docente dell’università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

La serata sarà allietata dagli intermezzi musicali alla chitarra del Maestro Ruben Levi Pennestrì

Per il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Carmelo Malacrino, inoltre, è arrivata la nomina quale socio onorario e membro del comitato scientifico del Centro Internazionale Scrittori della Calabria.

«Ringrazio la Presidente del CIS Loreley Rosita Borruto e tutti i membri dell’associazione reggina per questo prestigioso riconoscimento – commenta Carmelo Malacrino. Sono certo che le sinergie messe in campo in questi anni per la promozione della cultura sul territorio continueranno con vigore per rendere sempre più appetibile la divulgazione del sapere umanistico. Il CIS e il MArRC hanno l’obiettivo comune di diffondere la conoscenza a 360 gradi e avvicinare il pubblico e gli appassionati all’arte, la letteratura, la storia dell’antichità- conclude».

L’evento avrà inizio alle ore 21.00, in concomitanza con l’apertura serale del MArRC.

Come di consueto il costo del biglietto sarà di soli 3 euro, a partire dalle ore 20.00.

Il ticket permetterà di visitare i quattro livelli della collezione permanente, nonché la mostra “Salvati dall’Oblio. Tesori d’archeologia recuperati dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale”.

Saà possibile accedere in Museo solo con greenpass, fatta eccezione per le categorie esenti e i minori di anni 12.

I protocolli di sicurezza impongono sempre il distanziamento, l’uso del gel disinfettante e della mascherina negli spazi chiusi.

Il MArRC sarà aperto per Ferragosto con il consueto orario no-stop 9.00 – 20.00.