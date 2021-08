Reggio Calabria – Lunedì terza e ultima serata della Sagra della Melanzana

Lunedì sera, terzo e ultimo appuntamento con la Sagra della Melanzana 2021. Al Parco Verde di Salice calerà il sipario sull’evento organizzato e promosso dall’Associazione di Volontariato Nuova Solidarietà, le cui finalità sociali sono rivolte al sostentamento delle attività della Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore.

Si tratta della trentunesima edizione, disposta secondo i protocolli anti Covid-19, che sancisce come ogni anno, la conclusione della programmazione estiva delle manifestazioni dell’associazione.

Garantito un ampio parcheggio gratuito e, all’interno del parco, un’area giochi per bambini. Lunedì 23 agosto dunque, a partire dalle ore 20.00, si potranno gustare le prelibatezze preparate sul posto a base di melanzana, con l’accensione della padella che ha permesso di raggiungere il Guinness World record della Parmigiana più grande al mondo, certificato con i suoi 378 kg. La struttura a forma di melanzana ‘tunisina’, sollevata da due montacarichi, è lunga 7, 60 mt più 1,70 mt di gambo, larga 2,16 mt, del peso di oltre 400kg, poggiata su un forno caratteristico con un coperchio di oltre 500 kg. La Sagra della Melanzana è l’unica occasione, con 800 posti a sedere (nel rispetto dei protocolli anti contagio da Covid-19 saranno garantiti distanziamento e postazioni di igienizzazione), per gustare contemporaneamente la melanzana cucinata nei più variegati e prelibati modi: pasta fresca alla Norma, arancino, parmigiana, polpetta di melanzane, melanzana grigliata e melanzana grigliata panata, un pizzico di salsiccia, pane, vino, acqua, anguria e dolce alla melanzana. E anche quest’anno è previsto un menu per celiaci (su prenotazione).