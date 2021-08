Reggio Calabria – Lectio Magistralis del Presidente della Corte di Cassazione Gallo agli studenti della Mediterranea

La Lectio Magistralis del Presidente della Corte di Cassazione, dott. Domenico Gallo, per gli studenti della Mediterranea

Nell’ambito del Master internazionale in diritto privato europeo e del Post-Dottorato in “New Technologies and Law”, ai quali risultano iscritti professori, dottori di ricerca e giuristi di oltre 20 Paesi europei, asiatici e latinoamericani, si è svolta lo scorso 7 agosto un’altra importante Lectio Magistralis promossa dal Mediterranea International Centre for Human Rights Research (MICHR) dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e realizzatasi in modalità blended, presso il “Camping Doccica” del dott. Pasquale Polimeno.

Su invito del prof. Angelo Viglianisi Ferraro, il Dott. Domenico Gallo, Presidente della II Sezione penale della Corte di Cassazione Italiana, nonché ex senatore della nostra Repubblica, ha trattato il delicato ed attualissimo tema riguardante “L’indipendenza del Pubblico Ministero e Stato di Diritto”, per un gruppo di tesisti in diritto europeo, presenti in sala, e per i corsisti dei due summenzionati programmi post-lauream, collegati da remoto.

La lezione ha avuto il suo inizio con un piccolo excursus storico sulla nascita e sviluppo della nostra Repubblica e della nostra Costituzione, evidenziando come questa abbia visto la sua genesi su una matrice antifascista che poneva quale fondamento della stessa l’eguaglianza e i diritti fondamenti di tutti gli uomini. Partendo da questa base, i Costituenti del ’48 hanno voluto apportare una novità rivoluzionaria nel sistema giurisdizionale, e grazie all’art. 101 della Costituzione, hanno apposto la pietra miliare di questo potere, cioè la sua totale indipendenza rispetto agli altri organi dello Stato e la sua soggezione solo alla legge.

Nella seconda parte invece, si è discusso della crescita di questa indipendenza ma anche dell’esperienza dello Stato di diritto in Italia. È stato, questo, un processo molto più lungo e meno immediato di quanto si pensi, soprattutto a causa delle ingerenze e dei disordini che il nostro Paese ha vissuto durante il cosiddetto periodo della “strategia della tensione”, che ha visto verificarsi una serie di stragi realizzate da elementi neonazisti che agivano con forti protezioni interne ed internazionali. Ed è solo negli anni ’80 che il controllo di legalità ha davvero iniziato a funzionare nel nostro Paese, scoperchiando il vaso di Pandora, da cui sono venute fuori una serie di illegalità diffuse tra le schiere politiche che, allora, agivano all’interno della c.d. “tangentopoli”.

Il Presidente Gallo ha quindi analizzato la situazione degli ultimi anni ed i rischi, ancora esistenti nei vari Paesi (europei e latinoamericani, ma non solo) di mettere in discussione un principio – quale quello della indipendenza della magistratura – che dovrebbe essere considerato la pietra miliare di uno Stato di diritto.

Alla lectio magistralis ha avuto seguito un acceso ed interessante dibattito tra i partecipanti, che hanno sicuramente mostrato l’interesse per l’argomento trattato, ma anche un forte attaccamento ai problemi politici che stanno attraversando non solo l’Italia ma anche altri Paesi, quali il Brasile o la Polonia.