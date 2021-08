Reggio Calabria – L’arena Neri travolta dall’amore di Arisa: “Amatevi per ciò che siete”

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – “La Calabria è una terra così bella. Siamo felicissimi di essere al Sud, sono stata accolta da persone gentili, il patron Lillo Chilà è un uomo dolcissimo e questo teatro è meraviglioso. Sono stati anni difficili e vi ringrazio per averci dato la possibilità di suonare e fare il nostro lavoro”.



Esordisce così Arisa, (pseudonimo di Rosalba Pippa), ieri sera al festival di Catonateatro guardando in faccia il suo pubblico venuto da tutte le province calabresi e qualcuno anche dalla Sicilia. Già dalle prime canzoni, si percepisce la crescita di un’artista che ha fatto un gran lavoro su di sé e lo ribadisce più volte durante il concerto quando sprona i suoi fans “ad essere ciò che sono realmente e a non fingere ciò che non sono per compiacere gli altri”.

Arisa per più di due ore, ininterrottamente, si ferma solo per fare qualche battuta con il suo pubblico al quale racconta di “aver mangiato un panino col prosciutto e avere tanta sete” o quando chiede ad una fan di “riprenderla dal basso verso l’alto per farla apparire più magra e slanciata”, canta di uguaglianza, accettazione e leggerezza ma anche, della bellezza delle imperfezioni e della semplicità di essere se stessi.



E’ una Rosalba nuova, più matura, dolce e bella ma soprattutto, è una donna corazzata che, come tante, ha accusato colpi nella vita ma ha saputo rialzarsi e lottare ancora. Perché “è così bella questa esistenza che non fare nulla, arrendersi è un peccato” – postilla l’interprete lucana che, a metà a concerto, si lascia andare a simpatici siparietti pieni di autoironia e intelligenza, scende dal palco e canta pure con gli scatenati fans.

Non hanno voluto perdere il suo live nemmeno il cantante lametino Raffaele Renda (ex concorrente di Amici) e la ballerina Martina Miliddi e proprio con il suo “allievo” intona il brano “Focu meu” invitando gli organizzatori a “consentire a Raffaele di esibirsi perché è un calabrese che ha portato in un talent nazional-popolare una canzone che parla della Calabria”.



I brani in scaletta sono tanti, una versione elettronica di “Potevi fare di più” grazie al gioco di suoni creati dai bravissimi Giuseppe “Gioni Barbera” (al piano) e Jason Rooney (alla consolle), ultima ballad sanremese, la provocatoria “Dove non batte il sole”, in cui Arisa è una metaforica Eva catapultata nell’era moderna dei social e “Minidonna”, canzone dedicata alla comunità transessuale per poi passare, ai successi “Controvento”, “Guardando il Cielo”, “La Notte”, “Mi sento bene”. E non poteva mancare l’ultimo singolo, “Psyco”, un pezzo dance che testimonia le mille sfaccettature della cantante.

“Molte delle mie canzoni parlano di amore ma ci sono vari amore – afferma Arisa -. Questo è un sentimento forte e indefinito e, nel brano “Amarsi in due”, parlo di un amore che perdona, della forza di una donna che sa che il suo uomo sbaglia ma lo perdona ugualmente superando tutto. Mi piace molto cantare perché penso che la musica possa aiutare chi non riesce ad esprimersi, a tirar fuori la sua essenza. Nella vita, bisogna sapersi accettare e, per me, la base dell’amore è accettare chi ci sta accanto per com’è. Però, alla base di tutto deve esserci il rispetto incondizionato per la donna, per ogni essere umano. No alla violenza, mettiamo alla porta chi ci maltratta. Inoltre, dobbiamo lasciare a tutti la libertà di amare chi si vuole perché il futuro ha bisogno di amore. Come dice la mia mamma, l’amore è un dono e dove lo trovi, lo devi cogliere”.



Rosalba dimostra di essere una cantante padrona di una nuova consapevolezza per ciò che riguarda sé stessa e la sua produzione musicale. L’ultima creatura “Ortica”, una canzone che parla d’amore, quello vero che quando finisce brucia, ne è la dimostrazione. Anche quando omaggia Pino Daniele con “Quando” dà prova di far suo il dialetto facendosi apprezzare dal pubblico che, spesso, storce il naso a forzature di questo genere.

La sua più che una musica è una vera e propria poesia che tocca le corde dell’anima e, nel finale, con un medley dedicato alla maternità e ai bambini, alle persone che non riescono a dire ciò che sono, al senso di casa e al rispetto per ogni “credo” con la meravigliosa “Hallelujah“, raggiunge la vetta di un viaggio antologico che chiude con “Mi sento bene” per riflettere ancora una volta, sul senso dell’esistenza.



“La cosa più importante è vivere al meglio il tempo che abbiamo. Non rimandate a domani quello che potete amare oggi – urla Arisa prima di lasciare il palco -. Ognuno di noi è bello per ciò che è, rispettatevi e vivete. Grazie Reggio per avermi riempito il cuore di emozioni e amore”.