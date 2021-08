Reggio Calabria – Il vulcanico Guarneri strega il pubblico con “La scuola delle mogli”

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – La gelosia si mescola alla ragione creando un contrasto umano tra due uomini diversi per età e modi di pensare, Arnolfo e Crisaldo, autori di un meccanismo comico perfetto che fa sorridere e riflettere.



Ancora una volta, ieri sera, il vulcanico Enrico Guarneri con “La scuola delle mogli” di Molière lascia senza fiato il pubblico di Catonateatro travolgendolo in un vortice di comicità pura che non stanca mai anzi, più va avanti la commedia, più gli spettatori sono ammaliati dalla struttura drammaturgica del testo originale tradotto e riscritto adoperando i modi di dire e di fare siciliani.

Sono proprio i vivaci colori del vernacolo siciliano, sapientemente incastonati dall’attore catanese, protagonista indiscusso accompagnato da un gruppo di interpreti affiatato e solido, a creare uno spettacolo brioso e divertente, che omaggia il commediografo francese ma anche, fa capire che la gelosia uccide l’amore con il pretesto di mantenerla in vita.



La pièce che porta la firma del regista Guglielmo Ferro, vede nei panni di Arnolfo, un eccezionale Guarneri, spaccone misogino, avaro, senile, smemorato, che crede di poter allevare “la moglie perfetta” e per 27 anni, fa crescere rinchiusa in casa la sua Agnese educandola ai doveri della “buona sposa”. Ma a rompere gli apparenti equilibri domestici, ci pensano i due servi traditori che consentono alla fanciulla di incontrare Orazio, un ragazzo bello e gentile che le farà conoscere l’amore.



Una serie di fraintendimenti creano situazioni comiche che strappano continue risate al pubblico che non schioda mai lo sguardo da quel palco dominato da un Guarneri energico, ironico, veloce nelle battute e come un bravo sarto, insieme alla sua affiatata compagnia, imbastisce minuto dopo minuto, un vestito perfetto alla “sua creatura teatrale”.

L’esilarante vis comica di Enrico, anche quando tartaglia e non riesce a fare frasi di senso compiuto mentre litiga con i suoi servi, rimarca la bravura di un interprete che con uno sguardo indietro all’avanspettacolo e uno rivolto al teatro, è sempre pronto a sacrificarsi per servire l’arte.

Arnolfo ha un suo decalogo che deve seguire Agnese: “Dopo il matrimonio sarete libera di entrare ed uscire quando volete purché ve lo dica io, cioè mai! Al sesso fimmina obbedienza, al sesso maschio onnipotenza”.

E’ intransigente ma, soprattutto, non riesce proprio a cambiare idea sulle donne: “Basta non avere a che fare con donne intelligenti, meglio una illibata, innocente ma scecca. Una donna deve cucire, cucinare, fare figli, preferibilmente maschi” – postilla Arnolfo ai suoi amici.

Ma alla fine sa, che il suo destino è di restare solo, nubile e senza la donna dei suoi “strani” sogni.



“La grandezza infinita di Molière si definisce nella sua critica agli usi e costumi dell’epoca, a quegli uomini che rappresentavano la società, ai rapporti tra marito e moglie che mettono in evidenza come la donna non contasse nulla o quasi nulla – afferma Guarneri -. La gelosia, la paura di perdere la propria ragazza, il terrore delle corna e che la gente lo venga a sapere, è un dramma insopportabile per chi ha messo sempre alla berlina tutti. In fondo, oggi, è cambiato poco: prima di parlare, l’uomo deve domandarsi se ciò che andrà a dire è verità, se non provoca male a qualcuno, se è utile e se vale la pena turbare la pace altrui. La delicatezza di attraversare la vita degli altri senza fare male lasciando ricordi e niente più, è un dono che hanno in pochi ma che serve per vivere e ognuno di noi dovrebbe quotidianamente, lottare per farla rispettare”.