Reggio Calabria – Il nuovo Consiglio direttivo dell’Apar

Si è svolta alla “Luna Ribelle” di Reggio Calabria, l’assemblea dei soci dell’Apar (Associazione Pasticceri Artigiani RReggini.

Nell’occasione, il presidente Antonello Fragomeni ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo eletto il 17 aprile, che rimarrà in carica per i prossimi 4 anni, caratterizzato dal nuovo ingresso di giovani pasticceri.

I componenti del nuovo direttivo sono: Fragomeni Antonio(presidente), Fazzolari Riccardo(vice-presidente), Ficara Domenico(segretario), Romeo Demetrio(responsabile corsi professionali), Cilione Pietro(responsabile sponsor), Pirrello Antonino(responsabile manifestazioni), Macheda Paolo(tesoriere).

Il programma per il 2021 è imperniato sulla valorizzazione dei prodotti tipici della pasticceria reggina.

Si punta a promuovere alcuni dolci della tradizione reggina magari rivisitandoli ed adeguandoli alle nuove abitudini alimentari affinchè diventino, per i turisti, gadget da comprare assolutamente quando saranno in vacanza nella provincia reggina.

L’associazione intende promuovere il progetto “APAR nel mondo”, attraverso il quale si punta a coinvolgere i pasticceri originari della provincia reggina sparsi nel mondo, per realizzare uno scambio culturale e professionale che vada oltre i confini della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Tra l’altro è prevista l’organizzazione di una manifestazione attinente la produzione e le caratteristiche nutrizionale del cioccolato, nella quale saranno coinvolte le scuole del territorio. Verrà riproposta nel periodo natalizio la tradizionale “rassegna del dolce artigianale, giunta quest’anno alla sua ventesima edizione. Sono inoltre previsti corsi di formazione per il personale addetto alla vendita all’interno delle pasticcerie.

Tutti i punti programmatici proposti dal Consiglio Direttivo sono stati unanimemente condivisi dai soci, in un’assemblea che ha registrato una larga partecipazione di iscritti.

La riunione si è conclusa all’insegna dell’entusiasmo con i soci che si sono alla fine trattenuti per una cena insieme.