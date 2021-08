Reggio Calabria – Il 30 agosto incontro promosso dal Cis della Calabria

Nell’ambito del ciclo “Miti e suggestioni nelle voci del Sud … del mondo”, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria ricorda attraverso una analisi approfondita la poetica di due grandi artisti italiani nati nel Sud dell’Italia: Lorenzo Calogero e Rodolfo Chirico. A parlarne, lunedì 30 agosto 2021, alle ore 17:30, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria sarà la scrittrice Maria Festa, intellettuale impegnata nello studio degli aspetti artistici e culturali in Calabria. Letture scelte a cura di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria e Clelia Montella, poetessa. Lorenzo Calogero, nato a Melicuccà (RC) il 28 maggio 1910, visse una esistenza solitaria e travagliata. Laureatosi in medicina, esercitò per un breve periodo la professione medica. Afflitto da una malattia nervosa, trascorse lunghi periodi della sua vita in cliniche specialistiche. Dopo la sua morte avvenuta nel 1961, all’indomani della pubblicazione postuma del volume “Opere poetiche” (Lerici), esplose il “caso letterario Lorenzo Calogero” che richiamò l’attenzione verso questa poesia ricca di suggestioni, visioni, immagini folgoranti e di echi musicali. Rodolfo Chirico (Santo Stefano in Aspromonte 17 giugno 1941 – Reggio Calabria 5 dicembre 2013) è stato l’ideatore e il fondatore del Teatro Calabria con sede nella città di Reggio. Lo stesso teatro, si è sempre prodigato a promuovere e organizzare Convegni, Stage e Workshop, con l’obiettivo di diffondere la cultura artistica poetico-teatrale, quale laboratorio permanente di ricerca d’espressione creativa e di lettura critica della realtà, tentando di indicare e rappresentare il problema del vivere dell’uomo. Nel 1990, il Comune di Reggio Calabria nomina il poeta drammaturgo Rodolfo Chirico Direttore Artistico del teatro “Francesco Cilea” per le rassegne di Prosa invernali ed estive. Dopo tale incarico, Rodolfo Chirico e il “Teatro Calabria” hanno iniziato una costante collaborazione artistica e culturale con strutture di Drammaturgia Nazionali ed Europee: tra le quali, il “Piccolo Teatro di Milano, Teatro d’Europa”; la “Scuola Civica Paolo Grassi”; “l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica S. D’Amico”; “l’Istituto Nazionale del Dramma Antico” di Siracusa; e le maggiori compagini di prosa nazionali. Rodolfo Chirico grande poeta drammaturgo, ha espresso il suo pensiero aperto e dinamico attraverso le sue numerose opere, undici raccolte di poesie, ventisette testi di drammaturgia e numerose messe in scena realizzate dal “Teatro Calabria”.