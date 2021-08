Reggio Calabria – I TRIGGITANI in concerto a Scilla a Ferragosto

L’apprezzato trio musicale reggino dei “TRIGGITANI” sarà in concerto a SCILLA nella centralissima Piazza San Rocco Domenica 15 Agosto alle ore 22,00

Il concerto è realizzato dall’Associazione Musica e Parole di Reggio Calabria con il contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria che ha donato al Comune di Scilla l’evento.

Il trio formato dallo storico musicista reggino Enzo Baldessarro al basso,

dal maestro Alessandro Calcaramo alla chitarra e mandolino e dal maestro Daniele Siclari alle chitarre allieterà il pubblico con un repertorio jazz-gitano in acustico che richiama le sonorità mediterraneo…un concerto tutto da ascoltar

Ad aprire il concerto sarà la giovane artista Francesca Presto già vincitrice dell’edizione 2019 del concorso NAZIONALE canoro e musicale NUOVI TALENTI FESTIVAL patrocinato dal Nuovo Imaie di Roma e dall’Afi di Milano.

Un occasione da non perdere per i numerosi turisti presenti a Scilla in questi giorni di metà Agosto.