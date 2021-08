Reggio Calabria – Grande successo di pubblico per la serata finale dello “XENIA Book Fair” 2021

Grande successo di pubblico per la serata finale dello “XENIA Book Fair” 2021.

Il concerto lirico sinfonico “Gianni Schicchi”, opera in un atto di Giacomo Puccini, per la regia di Mario De Carlo, eseguito magistralmente dall’Orchestra del Teatro Cilea diretta da Andrea Calabrese, ha riempito l’Arena dello Stretto ed entusiasmato il pubblico presente.

Si è trattato del giusto epilogo per la “Fiera Nazionale del Libro all’aperto” che, per quattro giorni, in un contesto magico come il Lungomare “Falcomatà”, ha visto susseguirsi brillanti incontri letterari, letture di poesie e concerti di alto livello, a corredo di un concentrato espositivo di libri e opere d’arte senza precedenti per la città di Reggio Calabria.

Lo “XENIA Book Fair”, quest’anno giunto alla sua sesta edizione, ha avuto il merito di riportare la cultura, in tutte le sue varie espressioni, al centro dell’attenzione e, fisicamente, al centro della città.

Tema centrale del Festival è stata l’accoglienza, intesa come argine, anche culturale, alla barbarie del razzismo ed alla chiusura solipsistica all’interno di confini tanto geografici quanto mentali. Anche in quest’ottica si sviluppa l’interscambio culturale che la “Leonida Edizioni” ha intrapreso con la grande cultura georgiana, che ha portato alla pubblicazione della silloge antologica “Il Respiro dei mari”, in cui sono accolte le poesie di quattro autori calabresi e quattro georgiani. Per quest’occasione, lo “XENIA” 2021 ha ospitato illustri rappresentanti istituzionali della Georgia e della Repubblica autonoma di Ajara.

Straordinario lo sforzo organizzativo che ha permesso la buona riuscita dell’evento, in particolare dello Staff della “Leonida Edizioni” e della “Sonartis Academy”, ma anche la grande collaborazione messa in campo da tutte le associazioni e da tutti gli espositori che hanno partecipato:

Ass. Anassilaos

Ass. Morgana Incanta

Ass. Chloe Singing School

Carthago Edizioni

Di Felice E.

Arsenio E.

Il salotto dei poeti “La rosa del pozzo”

Ass. Georgia in Calabria

Tania Azzar

Pc Recovery

Fahrenheit 451

Casa Ed. Progedit

Silele E.

Arpeggio Libero E.

Laruffa E.

Libreria Laruffa Dimensione Cultura