Reggio Calabria – Gli incendi uccidono la natura ma non l’amore dei nostri Vigili del fuoco

di Grazia Candido – È una foto che rispecchia la forza, l’amore, il coraggio di uomini che, da giorni, combattono le fiamme di un fuoco che sta bruciando, distruggendo, spazzando via ettari di terre, luoghi, storie, vite.

Sono due giovani vigili del fuoco, calabresi, stanchi, disidratati, affranti dal dolore di non essere riusciti a salvare vite umane travolte dai roghi o luoghi incantevoli e naturali che meriterebbero più rispetto e attenzione da parte di tutti. Eppure, nonostante la sofferenza di aver perso in questi giorni, ciò che ci ha donato madre Natura, pur facendo di tutto e garantendo turni continui ed estenuanti, questi due uomini dello Stato, seduti dopo un intervento, ci donano una parte umana che non ha prezzo e che per un attimo, ci fa distogliere lo sguardo perso in quelle distese nere, su cui svettano come artigli, rami e terra carbonizzati.

Non sappiamo i loro nomi, ma l’abbraccio fraterno di un vigile del fuoco al collega in lacrime, è la cosa più bella che resta in questo disastro disumano, o forse, è meglio dire, umano.

I nostri vigili del fuoco sono da sempre piccoli grandi eroi e, in questi giorni, nonostante abbiano dovuto anche combattere contro la carenza di mezzi e uomini, hanno dimostrato il loro attaccamento alla divisa che, orgogliosamente, indossano, alla loro terra, bella e dannata e alla gente che, all’unisono, gli urla: “grazie”.

L’unica fiamma che dovrebbe ardere sempre è quella dell’amore nei cuori degli uomini, soprattutto, nei piromani che, invece, ancora una volta, hanno dimostrato di non voler bene a sé stessi e alla natura che li circonda. Ma tutta questa cattiveria è spazzata via proprio dai due vigili del fuoco che, involontariamente, oggi, ci hanno dato la forza di continuare a credere che il male viene fatto senza sforzo a differenza del bene che è sempre il prodotto di un’arte. E l’arte di essere veri uomini non è per tutti. Un giorno forse, chi ha creato questo disastro ambientale pagherà, per adesso gli unici a pagare sono state le vittime che hanno perso la vita per salvare la loro storia, la loro casa, gli animali e la natura che non è un posto da visitare ma è casa nostra e anche se ha strane leggi, lei, almeno, le rispetta.