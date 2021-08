Reggio Calabria – Falcomatà ospite di Ardore e le sue stelle: “La nostra terra fertile di risorse e capacità”

Il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, è stato ospite della cerimonia “Ardore e le sue stelle”, una manifestazione organizzata dal Comune del paese locrideo per celebrare i propri cittadini che con impegno, dedizione e professionalità hanno saputo affermarsi in Italia e all’estero. Ieri sera, nell’incantevole scenario del Castello feudale di Ardore centro, il sindaco Falcomatà ha ringraziato il primo cittadino ardorese Giuseppe Campisi affermando come, “in un momento drammatico per il nostro territorio devastato dagli incendi, premiare cittadini metropolitani che con il loro lavoro e le loro passioni si sono distinti nel campo delle professioni, della politica, dell’arte, della medicina o del sociale sia il modo migliore per ripartire”.

“La consapevolezza di quanto sia fertile la nostra terra in termini di risorse umane – ha aggiunto – di quanto siamo capaci di dare il meglio anche nelle avversità, ci fa raggiungere, con caparbietà e ostinazione, risultati probabilmente inimmaginabili rispetto al punto di partenza”.

“Che questa serata – ha concluso il sindaco Falcomatà – sia davvero di buon auspicio affinché la Locride e l’intera città metropolitana possano rialzarsi presto dopo le ferite e le vittime causatile dai roghi che hanno distrutto buona parte del nostro patrimonio naturalistico”.