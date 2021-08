Reggio Calabria – Emergenza idrica, domani protesta dei cittadini: “Sia ripristinato immediatamente il servizio”

“La città è sprofondata oltre che nella miseria economica, nella grottesca rappresentazione dei problemi illustrata dai rappresentanti nelle istituzioni presenti e passati. E’ evidente l’inutilità dell’azione amministrativa che non riesce a coordinare ed affrontare con determinazione, metodo e progettualità la costruzione di un sistema permanente dei servizi essenziali”.

Lo scrive in rappresentanza del Direttivo, Francesco Nicolò.

“Le inutili dichiarazioni provenienti da ogni angolo delle rappresentanze elette non risolvono nè affrontato le questioni che la città, i cittadini e gli ospiti pretendono, rimanendo eslusivamente una narrazione priva di attenuanti. L’estemporaneità dell’azione tecnico – amministrativa, l’irresponsabilità nell’assumere posizioni gestionali di rappresentanti in possesso di scarso senso civico ha portato all’abbandono dei progetti ed alla non ultimazione delle opere indispensabili per il funzionamento dei servizi minimi e l’ordine pubblico.

Questa condotta e improvvisazione sono la prima causa del disastro nel settore dei servizi essenziali ai cittadini che in questi giorni hanno sollevato una giusta e doverosa protesta per l’ottenimento dei servizi igienici minimi.

Il Comitato Santa Caterina San Brunello, si unisce alla protesta del Comitato Eremo e della sua rappresentanza per la giusta pretesa di erogazione del servizio idrico indispensabile e vitale.

L’emergenza idrica e dei rifiuti sono due temi che la Rete dei Comitati con il gruppo Miti uds ha già chiesto la calendarizzazione di un tavolo inter-istituzionale al sig Prefetto.

La disponibilità è stata già manifestata ed il tavolo tra comitati di quartiere (i cittadini), ed rappresentanti nelle istituzioni per affrontare in modo sistematico, programmatico, partecipato dai cittadini costituiti secondo indirizzi di legge è stato già calendarizzato per il mese di settembre pv.

Il dramma idrico e dei rifiuti rientrano nel quadro più ampio delle incompiute, dove negli anni ingenti somme sono state spese e distratte dal bilancio comunale senza raggiungere il fine programmato tanto è la evidente odierna navigazione a vista.

Venerdì 20 agosto alle or 09.00 come annunciato, il comitato San Giovannello Eremo Botte-Comitato Santa Caterina-San Brunello sarà solidalmente vicino ai manifestanti affinché nell’attesa del tavolo inter istituzionale programmato, l’attuale l’Amministrazione adotti tutte le misure straodinarie ed il massimo sforzo economico affinchè venga ripristinato il servizio idrico nei territori oggi in sofferenza, ben sapendo che c’è una fascia di popolazione che sia per età, sia per condizioni di salute è più bisognosa di igiene, cura personale ed assistenza”.