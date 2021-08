Reggio Calabria – Domenica sera al Circolo del Bridge il premio “La matita rossa e blu” della Fondazione Italo Falcomatà

Tutto pronto per l’atteso ritorno del premio giornalistico nazionale “La Matita Rossa e Blu”, il tradizionale evento organizzato dalla Fondazione Italo Falcomatà che apre le celebrazioni del ventennale dalla scomparsa dell’indimenticato sindaco della primavera reggina. Domenica sera, a partire dalle ore 20.30 nella cornice del “Circolo del Bridge” di via Vecchia Pentimele, il prestigioso riconoscimento sarà consegnato al giornalista Mario Calabresi, autore del libro “Quello che non ti dicono”.

Nel corso della serata, dopo i saluti di David Ceccanti, presidente del Circolo del Bridge “Ditto”, la giornalista Manuela Martino presenterà gli interventi interventi di Anna Mallamano, blogger di @ManginoBrioches, e del giornalista e saggista Giuseppe Smorto che, insieme a Mario Calabresi, dialogheranno sull’ultima opera dell’ex direttore de La Stampa e de La Repubblica insignito del prestigioso riconoscimento. Allieterà la serata, che si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid, l’accompagnamento musicale alla chitarra del maestro Antonio Barresi.