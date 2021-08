Reggio Calabria – Domani sera a Catonateatro l’atteso live di Arisa

Da domani entra nel vivo la XXXVI edizione del Festival Catonateatro con tre appuntamenti molto attesi: Arisa in Ortica live tour (17 agosto), La scuola delle mogli con Enrico Guarneri (19 agosto), Emozioni – Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti con Mogol e Gianmarco Carroccia (21 agosto).

Arisa, voce e personalità da vendere, non ha bisogno di presentazioni. Dopo importanti esperienze televisive, le ultime tra Amici e Sanremo, è forte il desiderio di tornare sui grandi palchi estivi e di sentire la vicinanza del suo pubblico. Finalmente ascolteremo, accompagnata dal pianista Giuseppe “Gioni Barbera” e dal poliedrico Jason Rooney alla consolle, i nuovi singoli “Potevi fare di più” e “Ortica”, oltre a tanti altri pezzi storici con nuovi arrangiamenti.

Il titolo del tour riprende appunto quello del singolo “Ortica” (Pipshow Srl, licenza esclusiva di Believe Digital Srl) una canzone che parla d’amore attraverso un intimo e poetico testo in napoletano e in italiano. Un amore intenso che quando finisce si lascia dietro un dolore che ricorda il bruciore provocato dal contatto con le foglie dell’ortica. Un sound intimo e delicato. Un mix di suoni che crea un’atmosfera sensuale e avvolge l’inconfondibile voce di Arisa, rendendo questa raffinata rivisitazione un viaggio tra sogno e realtà.

Domani sera alle ore 21,20 nell’incantevole arena “Neri” di Catonateatro, Arisa incanterà il pubblico reggino con un concerto unico ed indimenticabile.