Reggio Calabria – Domani a Bova l’incontro annuale di CALABRIA CONDIVISA

Guardando al difficile anno appena trascorso e ai progetti realizzati, la comunità di Calabria Condivisa, rete di organizzazioni e persone di buona volontà, domani lavorerà alla nuova programmazione, ai nuovi progetti, alle nuove sfide per cambiare in meglio una regione che ha bisogno dei suoi cittadini.

Si svolgerà domani, presso il comune di Bova, alla Biblioteca Franco Mosino del Museo di lingua greco calabra, l’incontro annuale di Calabria Condivisa. Ogni anno la Rete si incontra per pianificare le attività del nuovo periodo e per fare il punto di quanto finora realizzato. E quest’anno si guarderà ai 12 mesi passati con molti lavori messi in cantiere. Un anno proficuo grazie al lavoro dei gruppi tematici ai quali tutti possono chiedere di partecipare seguendo le istruzioni del sito www.calabriacondivisa.it; un anno all’insegna della partecipazione civica, con iniziative come quella della telemedicina, un progetto innovativo non solo nell’idea ma anche nel metodo di realizzazione. La politica partecipata della iniziativa consultiva in ambito medico, in fase operativa anch’essa grazie al lavoro del gruppo Salute.

Il metodo di accoglienza e partecipazione del gruppo comunicazione con il lavoro del nuovo sito, utilizzato come piattaforma di attività per tutti i calabresi che vogliano partecipare al cambiamento.

Le iniziative legate alla divulgazione delle informazioni legate al 5G, quelle di promozione degli itinerari turistici, dei distretti del cibo, i tavoli di lavoro con le istituzioni per segnalare i bisogni delle comunità calabresi sui temi della cultura, della valorizzazione dei luoghi. Tanti progetti e iniziative di divulgazione culturale come la cultura grecanica, i percorsi letterari ecc.

Insomma, una giornata piena di lavoro ma che sarà anche una festa per la comunità di Calabria Condivisa e della quale terremo aggiornati i media per far sì che tutti i calabresi che non hanno voglia di stare fermi ad aspettare il cambiamento, ne facciano parte direttamente e partecipino al progetto della Rete.