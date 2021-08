Reggio Calabria: composizione classi e corsi Liceo Scientifico “L. da Vinci”

Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, prof.ssa Giuseppina Princi, rende noto ai genitori degli alunni iscritti alla prima classe per l’anno scolastico 2021-2022 che, nel rispetto del Protocollo Nazionale in materia di contrasto e contenimento del COVID, al fine di impedire occasioni di assembramento e limitatamente al corrente anno scolastico, la composizione delle classi è avvenuta in seno al Consiglio di Istituto all’uopo convocato in data 25/08/21 delibera n. 59/21.

Si evidenzia che sono state accolte tutte le richieste dei genitori per le differenti sperimentazioni, attivando la corrispondente curvatura su un maggior numero di sezioni:

Liceo Matematico e delle Scienze n. 3 corsi (sezioni A – G – H)

Corsi Cambridge International n. 2 corsi (B – F)

Curvatura Economico–Giuridica n. 2 corsi (sezioni C – D)

Bilinguismo Inglese–Spagnolo n. 1 corso (sezione I)

Corso Ordinamento n. 5 corsi (E – L – M – N – O)

Corso Scienze Applicate n. 3 corsi (Q – R – S)

Si evidenzia altresì che nel comporre le classi sono stati osservati i seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Istituto:

Possibilità data ai richiedenti di seguire il corso frequentato dai fratelli

Equilibrio nella percentuale maschi/femmine

Inserimento nel corso fino ad un massimo di 5 compagni coerentemente all’Allegato A sottoscritto dalle famiglie

Test di inglese per l’inserimento nelle sezioni Cambridge International (B, F), destinati solo a coloro che non possiedono una certificazione Cambridge di livello almeno A2 e per cui si rimanda ad apposita informativa.

Gli elenchi di tutte le prime classi saranno affissi giorno 27 agosto 2021 sulla vetrata della porta di ingresso lato via Aschenez della sede centrale del liceo; saranno visionabili dall’esterno (quindi senza accedere ai locali scolastici) ogni giorno dalle ore 8 alle ore 13:30.

Tutti gli interessati sono tenuti a rispettare il distanziamento sociale e attendere in fila il proprio turno indossando la mascherina; un collaboratore scolastico vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale.

Si rende noto inoltre che per l’a.s. 2021/2022 i corsi destinati alla sede succursale di via Reggio Campi (delibera Consiglio di Istituto n. 63 del 25/08/21) saranno:

A – AA – B – E – F – P – U