Reggio Calabria – Cinque imprese accedono al Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura

Cinque imprese reggine accederanno al Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura: a Palazzo Alvaro una conferenza stampa per celebrare il prestigioso riconoscimento.

L’incontro, alla presenza del Sindaco Falcomatà, dei Delegati metropolitani e comunali e dei rappresentanti delle imprese teatrali, si terrà mercoledi 11 agosto alle ore 10:00 nella Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro

Le imprese di produzione culturale del territorio della Città Metropolitana entrano nel circuito culturale nazionale accedendo al Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura. Sono ben cinque le attività imprenditoriali del mondo dello spettacolo, del teatro, della musica, presenti sul territorio reggino, che hanno ottenuto l’ambito riconoscimento ministeriale.

Nello specifico, accederanno al Fus le imprese di produzione teatrale di innovazione nell’ambito della sperimentazione e del teatro per l’infanzia e la gioventù di Scena Nuda e di Manachuma, il Festival di Musica Classica di Traiectoriae, il Festival di Teatro di Spazio Teatro e l’Accademia di musica lettere e arti di Senocrito, con sede a Gerace, per la programmazione di attività di musica classica.

Mercoledi 11 agosto alle ore 10:00 nella Sala Biblioteca di Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana, è prevista una *conferenza stampa* alla presenza dei rappresentanti delle attività imprenditoriali del territorio dove saranno enunciati i contenuti del riconoscimento ministeriale.

L’incontro sarà anche l’occasione per illustrare alla stampa, anche attraverso brevi contenuti audiovisivi, il lavoro portato avanti negli anni dalle imprese culturali che ha consentito il prestigioso riconoscimento raggiunto.