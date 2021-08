Reggio Calabria – Chiusa al traffico la S.P. 1 nel tratto che collega Cittanova con il versante ionico

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, anche attraverso una continua interlocuzione con l’Amministrazione Comunale, rafforzatasi dalla reciproca collaborazione sviluppata in occasione degli incendi che hanno colpito il nostro territorio, ha deciso di chiudere al traffico la S.P. 1 nel tratto che collega Cittanova con il versante ionico, con esclusione per i mezzi di soccorso.

Una decisione resasi necessaria per consentire di mettere in sicurezza l’importante arteria di

comunicazione viaria, soprattutto a seguito dei recenti devastanti incendi che hanno compromesso in modo serio le condizioni di una vasta porzione di territorio montano.

Tuttavia è doveroso evidenziare che la S.P. 1 costituisce storicamente la via di collegamento diretto tra i due versanti della provincia ed è intensamente trafficata per motivi commerciali ed anche a fini turistici.

Per molte attività imprenditoriali che insistono sul versante ionico e tirrenico si tratta dello sbocco naturale sulla Piana di Gioia Tauro e sul litorale ionico, così come resta la via più agevole, per chi proviene dalla fascia tirrenica, per raggiungere lo Zomaro ed ancor più per arrivare a Gerace, meta turistica di interesse mondiale.

Non va trascurato il fatto che la S.P. 1, in atto, rappresenta l’unica vera alternativa alla SGC Ionio – Tirreno che, in caso di interruzione, vieterebbe di fatto il transito nei due sensi.

Sono queste, pur se espresse sommariamente, le ragioni che ci inducono a chiedere alla Città Metropolitana precisi impegni in ordine alla tempistica degli interventi di messa in sicurezza di questa arteria che riveste un rilevante ruolo nel contesto della viabilità provinciale.

Al Sindaco Metropolitano, al Consigliere delegato alla Viabilità, ai competenti Uffici dell’Ente, ai quali va dato atto di impegno e professionalità, rivolgiamo un accorato appello affinchè si faccia quanto possibile per evitare ritardi ed intoppi nella realizzazione dei necessari lavori al fine di ridurre al massimo i disagi a carico delle comunità interessate derivanti dalla chiusura della S.P. 1.

L’Amministrazione Comunale, come ampiamente dimostrato anche in occasione dei recenti incendi, presterà ogni possibile contributo per evitare che la chiusura al transito si protragga oltre il tempo necessario e per garantire il ritorno alla piena fruibilità in condizioni di sicurezza.