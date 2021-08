Reggio Calabria – Chiude la kermesse “I Tesori del Mediterraneo”

Giornata conclusiva de “I Tesori del Mediterraneo” con le finali della Regata, gli ultimi “Incontri letterari” tra le colonne di “Opera” di Tresoldi e lo spettacolo “L’Olimpo degli dei” all’Arena “Ciccio Franco”.

Nella giornata di sabato ancora due avvincenti Regate sulle acque antistanti Rada Giunchi che hanno definito la classifica generale e quindi la composizione della finalissima. Nella prima batteria i primi a tagliare il traguardo sono stati gli atleti della Federazione nazionale canottaggio a seduta fissa, seguiti dal Comune di Civitavecchia, Regione Campania e Città metropolitana di Reggio Calabria. Nella seconda batteria a primeggiare è stato il Gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, seguite dal Cus Bari Uniba, Lega Navale Molfetta e Comune di Taranto. La finale di domenica vedrà quindi sfidarsi il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, la Federazione nazionale canottaggio a seduta fissa, il Comune di Civitavecchia e il Cus Bari Uniba.

Contemporaneamente alla terza serata di “Incontri letterari”, svoltasi nell’area che ospita l’Opera di Tresoldi, sul palco allestito all’Arena “Ciccio Franco” è andato in scena il dibattito a più voci su sport e promozione del territorio, nel corso del quale, moderati dal giornalista Carlo Arnese, sono intervenuti l’organizzatore de “I Tesori del Mediterraneo”, Paolo Catalano, il Comandante del III Nucleo atleti Fiamme Gialle, Danilo Cassoni, il Direttore dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, Angelo Corrado Savasta, il sindaco del Comune di Santo Stefano d’Aspromonte, Francesco Malara, il Presidente della Camera di Commercio, Ninni Tramontana, il Consigliere della Città metropolitana, Carmelo Versace, e Vincenzo Gattuso, Amministratore dell’omonima Azienda agricola.

Dagli interventi dei partecipanti è emersa la necessità, da parte di tutti, di una maggiore reazione da parte della politica e delle istituzioni chiamate a dare risposte veloci e concrete a quelle che sono le esigenze dei territori.

La serata di sabato si è conclusa con lo spettacolo “I giochi degli dei” condotto da Veronica Maya, nel corso del quale sono state presentate le delegazioni partecipanti alla Regata. Spazio anche alla moda e alla danza. Ospite musicale il cantante di Amici, Raffaele Renda.

Il programma di oggi, oltre alla finalissima della Regata, prevede l’ultima serie di “Incontri letterari”, presentati dalla giornalista Antonella Giordano, che vedranno protagonisti, a partire dalle ore 21, Fausto Vitaliano autore di “La sabbia bruciata. Le ultime indagini di Gori Misticò” (Bompiani), Teresa Catone autrice di “Emma: cronistoria di un ricordo” (La Rondine Edizioni) e Domenico Romeo autore di “Operazione oro liquido” (Falco Editore).

Come ogni anno sarà lo spettacolo “L’Olimpo degli dei”, condotto da Veronica Maya e da Carlo Arnese, a far calare il sipario sulla XVI edizione de “I Tesori del Mediterraneo”. Musica, sfilate di moda e il cabaret del duo comico Gigi & Ross caratterizzeranno la serata che incoronerà gli equipaggi vincitori della Regata del Mediterraneo.