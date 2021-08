Reggio Calabria – Camera di commercio, online il sito per la valorizzazione del turismo attivo e culturale del territorio

Le attività del progetto “Reggio Calabria Welcome” promosso dall’Ente camerale per valorizzare l’offerta turistica “Activity” e “Heritage” del territorio metropolitano non si fermano durante la stagione estiva.

Dopo i successi ottenuti lo scorso 5 maggio con gli incontri di affari B2B tra gli operatori reggini e i buyer ed intermediari turistici della filiera nazionale, operanti nelle regioni del nord Italia svolti in modalità virtuale e lo scorso 29-30 giugno con i buyer del mercato tedesco, ed un ulteriore iniziativa prevista il prossimo 7 ottobre sempre con il mercato nazionale del nord Italia, è on line il sito internet -vetrina del progetto- del club di prodotto https://www.reggiocalabriawelcome.com/.

“La realizzazione di un sito internet per un’iniziativa promozionale del genere rappresenta lo strumento indispensabile ed il più efficace per la valorizzazione del nostro territorio e delle numerose esperienze che possono vivere i viaggiatori che raggiungono la punta dello stivale, all’insegna del contatto con la natura, dal mare alla montagna e della scoperta delle tante testimonianze della storia e delle tradizioni culturali tramandate dai nostri avi – ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana. Contestualmente alla campagna social già avviata, la messa on line del sito rappresenta un’opportunità di presentare un’offerta territoriale non sempre conosciuta e di qualità, e questo ci inorgoglisce e ci incoraggia ad andare avanti nel percorso intrapreso, che punta ad accrescere il rapporto sinergico tra pubblico e privato, potenziando il lavoro in rete tra gli operatori della filiera”.

L’obiettivo del progetto “Reggio Calabria Welcome”, che è quello di valorizzare l’ offerta turistica reggina, proponendo un ampliamento della stagione turistica oltre il turismo balneare, rispondendo alle tendenze dei mercati sempre più attenti a nuove destinazioni da esplorare ed al turismo esperienziale, comunque da praticare in sicurezza, viene ulteriormente rafforzato e consolidato attraverso il sito internet, strumento che non conosce confini territoriali.

Gli operatori turistici, riunitisi in una associazione, oltre alle iniziative già evidenziate, attraverso il proprio portale, presentano in modo puntuale un’offerta ricettiva impegnata a rispettare standard di qualità definiti mediante specifici disciplinari, per garantire assistenza turistica, dalle informazioni sul territorio alla prenotazione di visite, alla realizzazione di brevi tour ed escursioni con guide qualificate, fino all’offerta di pacchetti strutturati in più giorni. Sia per il prodotto turistico Activity che per l’ Heritage sono state presentate esperienze che risultano sempre più affascinanti per i viaggiatori: dal trekking alla mountain bike da vivere all’interno del Parco dell’Aspromonte, fino alle attività di snorkeling e diving, per scoprire i fondali e la biodiversità presente nei due mari che bagnano il territorio metropolitano di Reggio Calabria. Grande interesse ha suscitato l’offerta culturale: dai bronzi di Riace, ai borghi, ai musei e parchi archeologici, fino alle tradizioni artigiane ed enogastronomiche del territorio reggino.

Come già anticipato il progetto Reggio Calabria Welcome è già condiviso con numerose istituzioni ed enti locali, ma l’obiettivo è quello di operare sempre più in sinergia, avviando anche un dialogo stabile e proficuo tra gli operatori privati della filiera e le pubbliche amministrazioni, per far conoscere, valorizzare e rendere sempre più fruibile il grande patrimonio artistico, culturale e naturalistico custodito nel territorio reggino.